شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 1.3% ارتفاعاً فى قيمة الصادرات المصرية إلى البرازيل عام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات الجهاز اليوم الخميس عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية الى البرازيل لتسجل 444 مليون دولار خلال عام 2023 مقابل 438 مليون دولار خلال عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 1.3%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من البرازيل 3 مليارات دولار خلال عام 2023، مقابل 3.7 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 20 % .

وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والبرازيل 3.4 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 4.2 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 18 %.

ومن أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى البرازيل خلال عام 2023 كانت أسمدة بقيمة 183 مليون دولار، وحديد وصلب بقيمة 46 مليون دولار ومحضرات خضر وفواكه بقيمة 38 مليون دولار وخضروات وفواكه بقيمة 30 مليون دولار وزجاج ومصنوعاته بقيمة 21 مليون دولار .

أما أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من البرازيل خلال عام 2023 فكانت حبوب بقيمة 726 مليون دولار، وخامات حديد بقيمة 607 مليون دولار وسكر بقيمة 568 مليون دولار ولحوم بقيمة 392 مليون دولار وحبوب بقيمة 99 مليون دولار.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالبرازيل 42.4 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022 مقابل 3.8 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021، بينما بلغت قيمة تحويلات البرازيليين العاملين في مصر 1.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022 مقابل 1.04 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 22.7%.

وسجلت قيمة الاستثمارات البرازيلية في مصر 829 ألف دولار خلال العام المالي 2021/ 2022 مقابل 2.4 مليون دولار خلال عام 2020/ 2021 بنسبة انخفاض قدرها 65.9 %.

وسجــل عدد سكان مصر 106 مليون نسمة في فبراير 2024، بينما سجـل عدد سكان البرازيل 217 مليون نسمة لنفس الفترة.

وبلـغ عـدد المصــريين المتواجــديـن بدولــة البرازيل طبقــاً لتقديرات البعثة 1365 مصري حتى نهاية 2022 .