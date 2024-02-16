شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أسعار النفط وخام برنت يسجل 82.75 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تباينت أسعار النفط اليوم مع تقييم المستثمرين لتوقعات بتباطؤ الطلب وبيانات ضعيفة لمبيعات التجزئة الأمريكية أنعشت الآمال حيال خفض أسعار الفائدة الأمريكية.

وقد هبطت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتًا بما يعادل 0.1% إلى 82.75 دولار للبرميل بينما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتًا واحدًا إلى 78.04 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وارتفع الخامان القياسيان أكثر من 1% أمس الخميس إذ عزز انخفاض أكبر من المتوقع في مبيعات التجزئة الأمريكية الآمال بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي"سيبدأ خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، وهو ما قد يكون إيجابيًّا للطلب على النفط.

وأظهر تقرير لوزارة التجارة الأمريكية أمس الخميس أن مبيعات التجزئة هبطت 0.8 % الشهر الماضي، وهو أكبر انخفاض منذ فبراير 2023.

وذكر التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية أنها تتوقع نمو الطلب العالمي على النفط 1.22 مليون برميل يوميًّا هذا العام، بانخفاض طفيف عن تقديرات الشهر الماضي بينما تمسكت أوبك يوم الثلاثاء بتوقعات أعلى للنمو عند 2.25 مليون برميل يوميًّا.