شكرا لقرائتكم خبر عن توصيل الغاز لـ25 مصنعًا جديدًا ومراكز حياة كريمة بالدلتا والصعيد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
وذكرت الشركة، أن عدد العملاء المحولين للعمل بالغاز الطبيعي 165.6 ألف عميل، ونفذت الشبكات الأرضية لتوزيع الغاز الطبيعي لعدد 448.4 ألف عميل، وتنفيذ التركيبات (الداخلية والخارجية) لعدد 219 ألف عميل، وتنفيذ خطوط النقل من الصلب الكربوني بأطوال بلغت 66.74 كيلو متر ليصبح إجمالي المنفذ 1693 كيلو متر، وبلغ إجمالي مسحوبات الغاز الطبيعي بمناطق عمل الشركة لكافة العملاء 4.124 مليار م3 لعام 2023 مقابل 3.986 مليار م3 عام 2022.
وبالنسبة لأعمال خطوط شبكات التوزيع (بولي إيثلين)، قالت شركة غاز، إنه تم تنفيذ شبكات أرضية للتوزيع من البولي إيثلين عالي PE100 الكثافة ومتوسط الكثافة PE80 بإجمالي أطوال 1621 كيلو متر ليصبح إجمالي المنفذ 38.8 ألف كيلو متر، ونفذت التركيبات الداخلية والخارجية للعملاء المنزليين والتجاريين بأطوال تصل إلى 4.19 مليون متر ليصب إجمالي المنفذ 116.87 مليون متر.
وذكرت أنه تم تحويل وتشغيل 258 ألف جهاز (بوتاجاز-سخان مياه) ليصبح إجمالي الأجهزة التي تم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي 9.84 مليون جهاز، ويصل إجمالي عدد العملاء المنفذين من خلال الشركة 6.2 مليون جنيه بنسبة 43% من مجمل ما تم تنفيذه منذ بدء المشروع.
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