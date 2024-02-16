شكرا لقرائتكم خبر عن توصيل الغاز لـ25 مصنعًا جديدًا ومراكز حياة كريمة بالدلتا والصعيد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة غاز مصر-إحدى الشركات الحكومية- إنها نجحت في توصيل الغاز الطبيعي لعدد 25 مصنعًا جديدًا خلال عام 2023 ليصبح إجمالي المنفذ 1374 مصنعًا جديدًا، كما تم تنفيذ توسعات لعدد 25 مصنعًا من المصانع السابق تشغيلها بالغاز خلال العام الماضي ليصبح إجمالي المنفذ 1145 توسع وإضافة.

أضافت الشركة، أنه تم استكمال تنفيذ أعمال توصيل الغاز الطبيعي بالمشروع القومي "حياة كريمة" بمراكز محافظات الدلتا (الغربية، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية) والصعيد (الأقصر، وأسوان)، وتنفيذ أعمال توصيل الغاز الطبيعي بالمرحلة الأول من العاصمة الإدارية الجديدة للمناطق السكنية والمقرات الحكومية والتجارية، وكذلك تنفيذ أعمال توصيل الغاز الطبيعي لمدينة المنصورة الجديدة للوحدات السكنية والجامعات والمناطق التجارية.

وذكرت الشركة، أن عدد العملاء المحولين للعمل بالغاز الطبيعي 165.6 ألف عميل، ونفذت الشبكات الأرضية لتوزيع الغاز الطبيعي لعدد 448.4 ألف عميل، وتنفيذ التركيبات (الداخلية والخارجية) لعدد 219 ألف عميل، وتنفيذ خطوط النقل من الصلب الكربوني بأطوال بلغت 66.74 كيلو متر ليصبح إجمالي المنفذ 1693 كيلو متر، وبلغ إجمالي مسحوبات الغاز الطبيعي بمناطق عمل الشركة لكافة العملاء 4.124 مليار م3 لعام 2023 مقابل 3.986 مليار م3 عام 2022.

وبالنسبة لأعمال خطوط شبكات التوزيع (بولي إيثلين)، قالت شركة غاز، إنه تم تنفيذ شبكات أرضية للتوزيع من البولي إيثلين عالي PE100 الكثافة ومتوسط الكثافة PE80 بإجمالي أطوال 1621 كيلو متر ليصبح إجمالي المنفذ 38.8 ألف كيلو متر، ونفذت التركيبات الداخلية والخارجية للعملاء المنزليين والتجاريين بأطوال تصل إلى 4.19 مليون متر ليصب إجمالي المنفذ 116.87 مليون متر.

وذكرت أنه تم تحويل وتشغيل 258 ألف جهاز (بوتاجاز-سخان مياه) ليصبح إجمالي الأجهزة التي تم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي 9.84 مليون جهاز، ويصل إجمالي عدد العملاء المنفذين من خلال الشركة 6.2 مليون جنيه بنسبة 43% من مجمل ما تم تنفيذه منذ بدء المشروع.