استثمارات بـ30 مليار دولار لدمج قدرات الطاقة المتجددة بالشبكة الكهربائية

القاهرة - سامية سيد - تخصص الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ما يقرب من 30 مليار دولار لدمج القدرات المتوقع إضافتها خلال السنوات المقبلة من مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بقدرة 126 الف ميجا وات على الشبكة القومية للكهرباء فى إطار خطة الدولة للتوسع فى تنويع مصادر الطاقة وخفض نسبة الاعتماد على الغاز الطبيعى فى إنتاج الكهرباء.

و أوضح مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 "، أن التوسعات المخطط تنفيذها تتضمن إنشاء خطوط على جهد 1000 كيلو وات، لافتا إلى أنه تم التعاقد مع استشارى عالمى لعمل دراسة شاملة لتكلفة دعم وتطوير شبكة نقل الكهرباء فى مصر لاستيعاب القدرات الإضافية المتوقعة خلال السنوات المقبلة لاستغلالها فى إنتاج الهيدروجين الاخضر ومشروعات الربط الكهربائى.

و أضاف المصدر أن الدراسة تستهدف تحديد التدعميات المطلوبة لشبكة نقل الكهرباء لاستيعاب حوالى 126 الف ميجا وات من الطاقة المتجددة خلال السنوات المقبلة.

وقال المصدر إن هناك خطة مرجعية تستهدف الاعتماد على الطاقات المتجددة بنسبة 50% بحلول عام 2040 من إجمالى قدرة الشبكة القومية للكهرباء بإجمالى قدرات تصل إلى 142 الف ميجا وات، وفيما يتعلق بما يسمى بالخطة الخضراء تستهدف الدولة الاعتماد على الطاقات المتجددة بنسبة 57% بحلول 2040 بقدرة 159 ألف ميجا وات.