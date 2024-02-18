شكرا لقرائتكم خبر عن "كيما" تدشن مصنعا جديدا لحامض النيتريك ونترات الأمونيوم بخبرات إيطالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما جهودها لتدشين مصنع حامض النيتريك ونترات الامونيوم من خلال شركة تكنومينت الإيطالية التى نفذت مشروع كيما 2، حيث من المنتظر أن تمول نفس البنوك التى مولت مصانع كيما 2 المشروع الجديد، وتم بالفعل عقد لقاء مع تحالف البنوك لهذا الغرض بدعم من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بقيادة المحاسب عماد الدين مصطفى الرئيس التنفيذى العضو المنتدب.

وكان مجلس إدارة كيما وافق على زيادة رأس المال المصدر من 5.93 مليار جنيه إلى 9.93 مليار جنيه عبر الاكتتاب النقدى لقدامى المساهمين.

وأوضحت الشركة فى بيان للبورصة، أن المجلس قرر زيادة رأس المال بنحو 4 مليارات جنيه موزعة على 800 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم بالإضافة إلى مصروفات إصدار بقيمة 5 قروش لكل سهم، وستمول الزيادة عن طريق الاكتتاب النقدى لقدامى المساهمين والسماح لأصحاب الرصيد الدائن فى 31 يناير الجارى الاكتتاب فى الزيادة فى حدود نسبة مساهمته الأصلية.

كما وافق المجلس على اقتراح زيادة رأس المال المرخص به من 8 مليارات جنيه إلى 12 مليار جنيه بزيادة 4 مليارات جنيه.

وسبق أن أعلنت شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، سداد الدفعة المقدمة للمكون بالجنيه وبالدولار لشركة تكنومونت الإيطالية والخاصة بمشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم.

وكانت الجمعية العامة غير العادية اعتمدت السعر النهائى لمشروع حامض النتريك ونترات الأمونيوم، المتفاوض عليه مع ممثلى شركة تكنيومونت، وسداد الدفعة المقدمة.

وجاء ذلك بعد موافقة مجلس إدارة شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، على العرض المقدم من شركة تكنومونت الإيطالية بتنفيذ مشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم بطاقة إنتاجية 600 طن/يوم حامض و665 طن/يوم نترات أمونيوم (سماد - نقية لأغراض الصناعية).

وبلغت القيمة الإجمالية للمشروع 297 مليون دولار عبارة عن (1.6 مليار جنيه ومبلغ 245 مليون دولار) بنظام تسليم المفتاح.