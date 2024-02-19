شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: توحيد الهوية البصرية لـ84 مركز خدمة عملاء على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت الشركة القابضة للكهرباء برئاسة المهندس جابر الدشوقي، ممثلة فى شركات توزيع الكهرباء فى توحيد الهوية البصرية لجميع أكشاك التوزيع الموجودة بالشوارع، بالإضافة إلى تكويد بعضها ببعض شركات التوزيع، علاوة على توحيد الهوية البصرية لعدد 84 مركز خدمة عملاء .

وتوفر الشركة القابضة لكهرباء مصر 5 سيارات متنقلة بـ4 محافظات مختلفة تابعين لشركات القناة ومصر العليا ومصر الوسطى والإسكندرية لتوزيع الكهرباء لتقديم خدمات الوزارة آليا دون الحاجة إلى الذهاب لشركة التوزيع مع إتاحة إمكانية سداد الرسوم إلكترونيا.

وتقدم الخدمات الإلكترونية بمراكز خدمة عملاء الكهرباء وتحديدا المنطقة الذكية بكل مركز تيسيرات للمواطنين الذين مازالوا لا يتمكنون من الحصول على الخدمات إلكترونيا من خلال المنصة، من خلال مساعدة موظفى خدمة العملاء للحصول على أفضل خدمة.

وتخصص مراكز خدمة العملاء منافذ خاصة بكبار السن وذوى الهمم والمستثمرين لتيسير الحصول على الخدمة في أسرع وقت وأعلى جودة، وذلك من خلال تدريب عدد كبير من موظفى خدمه العملاء على التعامل مع ذوى الهمم واستخدام لغة الإشارة لمساعدتهم فى الحصول على الخدمة المطلوبة.