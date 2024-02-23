شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات قطاعات البورصة خلال تعاملات الأسبوع على رأسها "مواد البناء" والان مع تفاصيل الخبر
وقفزت قطاعات الرعاية الصحية والأدوية، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 3.8%، 3.4%، 3.2%، على التوالي، كما ارتفع قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1.2%، وصعد قطاعا التجارة والموزعون، والموارد الأساسية بنسبة 0.9%، وأخيرًا قطاعات البنوك، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.5%، 0.4%، على التوالي، فيما تراجع قطاعا الخدمات التعليمية، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 2.3%، 1.1%، على التوالي، بينما استقر قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف.
وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 51.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.092 تريليون جنيه، بنسبة نمو 2.5%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.325 تريليون جنيه إلى 1.350 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.9%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 478 مليار جنيه إلى 492.7 مليار جنيه بنسبة نمو 3.1%.
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