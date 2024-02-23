الاقتصاد

صعود مؤشرات قطاعات البورصة خلال تعاملات الأسبوع على رأسها "مواد البناء"

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القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، على رأسها مواد البناء بنسبة 17.6%، أعقبه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 13.5%، يليه قطاعا خدمات النقل والشحن، والعقارات بنسبة 7.5%، 7%، على التوالي، وصعد قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 5.1%، وزاد قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 4.7%.

 

وقفزت قطاعات الرعاية الصحية والأدوية، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 3.8%، 3.4%، 3.2%، على التوالي، كما ارتفع قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1.2%، وصعد قطاعا التجارة والموزعون، والموارد الأساسية بنسبة 0.9%، وأخيرًا قطاعات البنوك، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.5%، 0.4%، على التوالي، فيما تراجع قطاعا الخدمات التعليمية، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 2.3%، 1.1%، على التوالي، بينما استقر قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف.

 

 

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 29309.73 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى-ثالث أسبوع في شهر فبراير- وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 8.43% ليغلق عند مستوى 7854.63 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 6.44% ليغلق عند مستوى 10815.44 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.60% ليغلق عند مستوى 36052.79 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 4.59% ليغلق عند مستوى 6878.71 نقطة.

 

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 51.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.092 تريليون جنيه، بنسبة نمو 2.5%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.325 تريليون جنيه إلى 1.350 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.9%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 478 مليار جنيه إلى 492.7 مليار جنيه بنسبة نمو 3.1%.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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