شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ طاقة: صفقة رأس الحكمة ستكون من روافد التنمية الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة وفاء على أستاذ الاقتصاد والطاقة، إن توقيع صفقات استثمارية كبرى بمنطقة رأس الحكمة، هى صفقة "التعمير الكفائي"، سيكون لها عوائد على كل القطاعات بالدولة، لافتة إلى أنها رسالة إلى جموع المستثمرين فى العالم بأن مصر لديها الجاهزية ومن يستثمر فى مصر يربح الآن ومستقبلا.

وأضاف الدكتورة وفاء علي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن تلك الصفقة والشراكة ستكون رافدا من روافد التنمية الاقتصادية بتوفير السيولة النقدية وفرص العمل المستدامة، موضحة أن الاستثمارات طويلة الأجل مردودها الإيجابي ممتد لتشغيل كافة القطاعات.

يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، قال إن المشروع شراكة بين مصر والامارات ، والجانب المصرى ممثل فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، موجها الشكر للقيادة السياسية على دعمهم لهذا المشروع.

وذكر أن المشروع سيتضمن تأسيس شركة رأس الحكمة وستكون هى الشركة القابضة للمشروع ، وستتضمن فنادق ومشروعات ترفيهية ، ومنطقة المال والاعمال، وإنشاء مطار دولى جنوب المدينة.

وأوضح أن المشروع سيتضمن استثمار أجنبى مباشر بقيمة 35 مليار دولار يدخلوا للدولة خلال شهرين ، منهم الدفعة الأولى 15 مليار دولار ، والثانية 20 مليار دولار ، وسيكون للدولة المصرية 35 ٪؜ من أرباح المشروع.