شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد المشروعات: صفقة رأس الحكمة نقلة فى تاريخ الاستثمار الأجنبى المباشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات المتوسطة والصغيرة، أن الإعلان عن صفقة تنمية وتطوير مشروع رأس الحكمة يعتبر من أكبر المشروعات الاستثمارية النموذجية للاستثمار المباشر في مصر، ويعتبر نقلة نوعية في تاريخ الاستثمار المباشر في مصر.

وقال المهندس علاء السقطي في تصريح لـ"الخليج 365"، إن الإعلان عن هذه الصفقة جاء في توقيت مناسب، وتوقع أن تنعكس أخبار هذه الصفقة بشكل كبير على الأسواق المحلية، خاصة كلا من الدولار والذهب، وتلعب دورا كبيرا في إعادة التداول في نصابها الصحيح، بحيث تعتمد على العرض والطلب بعيدا عن المضاربة.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مراسم التوقيع على أكبر صفقة استثمارية مع كيانات كبرى، وقال إن الصفقة الاستثمارية الكبرى تتم في إطار القوانين المصرية، مشيرا أن المشروع شراكة بين مصر والإمارات، وسيتضمن تأسيس شركة رأس الحكمة، وستكون هى الشركة القابضة للمشروع، وستتضمن فنادق ومشروعات ترفيهية، ومنطقة المال والأعمال، وإنشاء مطار دولى جنوب المدينة.

وأضاف رئيس الوزراء، أن الصفقة الاستثمارية الكبرى بداية تصحيح المسار للاقتصاد المصري.

وأوضح أن المشروع سيتضمن استثمارا أجنبيا مباشرا بقيمة 35 مليار دولار تدخل الدولة خلال شهرين، منها الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35%؜ من أرباح المشروع.