شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة التطوير العقارى: مشروع رأس الحكمة سيحدث طفرة فى تنمية الساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر
أضاف خالد رضا الله، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن المشروع سيحدث طفرة كبيرة في منطقة الساحل الشمالي، وتحديدا في منطقة رأس الحكمة وتنميتها بشكل كبير وسيكون خطوة كبيرة نحو الاستقرار الاقتصادي، وجذب العديد من رؤوس الأموال العربية والأجنبية خلال الفترة المقبلة مشيدا بالعلاقات الراسخة بين مصر والإمارات العربية المتحدة.
وشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مراسم التوقيع على أكبر صفقة استثمارية مع كيانات كبرى.
وأوضح أن المشروع سيتضمن استثمار أجنبى مباشر بقيمة 35 مليار دولار تدخل الدولة خلال شهرين ، منها الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع.
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