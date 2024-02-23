شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة التطوير العقارى: مشروع رأس الحكمة سيحدث طفرة فى تنمية الساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏أكد خالد رضا الله، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن مشروع رأس الحكمة الذي تم التنسيق بين الجانبين المصري والإماراتي،بمثابة نقطة انطلاقة قوية للاقتصاد المصري، وضربة قوية للسوق السوداء للدولار، لافتا أن هذا المشروع سيساهم بشكل كبير في توفير الدولار وفي حدوث انطلاقة قوية للاقتصاد المصري وعلى وجه الخصوص القطاع العقاري‬.

‏أضاف خالد رضا الله، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن المشروع سيحدث طفرة كبيرة في منطقة الساحل الشمالي، وتحديدا في منطقة رأس الحكمة وتنميتها بشكل كبير وسيكون خطوة كبيرة نحو الاستقرار الاقتصادي، وجذب العديد من رؤوس الأموال العربية والأجنبية خلال الفترة المقبلة مشيدا بالعلاقات الراسخة بين مصر والإمارات العربية المتحدة.