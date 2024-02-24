شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العالمي لمصريى الخارج: رأس الحكمة بداية حقيقية لجذب كبار المستثمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم النمسا، مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج بالتوقيع الذي تم يوم الجمعة الموافق 23 من فبراير الجاري في أكبر صفقة في تاريخ الاستثمار الأجنبي في مصر مشروع تطوير رأس الحكمة، والتي هي استثمار مباشر مع دولة الإمارات الشقيقة لتطوير مدينة رأس الحكمة.

أكد بهجت العبيدي أن الدولة المصرية، نتيجة لعملية الإصلاح الشاملة والتي بدأت منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، والتي كان جذب الاستثمار الخارجي أحد أهم أهداف عملية الإصلاح هذه، والتي شملت فيما شملت إصلاح قانون الاستثمار وخلق بيئة مناسبة لجذب المستثمرين العرب والأجانب بالإضافة لمستثمري المصريين بالخارج، مؤكدا أنه نتيجة لذلك فإن مصر تؤكد على أنها تسير بخطى ثابتة في الإصلاح الاقتصادي وأن توقيع صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية كبرى يعود بالنفع على الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.

وتابع بهجت العبيدي أن صفقة رأس الحكمة تعتبر البداية الحقيقية لجذب كبار المستثمرين العرب والعالميين لمصر الواعدة في مجال الاستثمار، مؤكدا أن صفقة رأس الحكمة تعتبر أحد المصادر الهامة من مصادر النقد الأجنبي، وهو من شأنه أن يضبط سوق سعر الصرف الذي عانى في الفترة السابقة نتيجة لكثير من العوامل: العالمية والإقليمية التي لا تخفى عن المتابع عن كثب لما يدور في العالم والمنطقة.

وأشار مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج إلى أنه من النتائج المؤكدة لهذه الصفقة الأضخم في تاريخ مصر والتي سيتم ضخ ما يزيد عن 130 مليار دولار بها أنخا ستسهم بشكل فعال في خفض البطالة، حيث سيتم توفير مئات الآلاف إن لم يكن الملايين من فرص العمل وهو ما سيكون له مردود هام على وجه الحياة عموما في مصر التي تمتلك أكبر نسبة من الشباب في عدد سكانها الذين يتجاوزون 120 مليون نسمة، فمصر دولة شابة وتمتلك قدرات هائلة من الأيدي العاملة المدربة.

وأضاف بهجت العبيدي أن هذه الصفقة الهائلة تعكس الأهداف الهامة التي تسعى إلى تحقيقها الجمهورية الجديدة التي يقودها الرئيس السيسي والذي وضع لها الخطط المدروسة بعناية من ناحية وأعد لها البنية التحتية المناسبة من ناحية أخرى وقدم لها المحفزات المبهرة من ناحية ثالثة، وأن خطة استراتيجية تنمية مصر 2052 سوف تشهد العديد من المشروعات تلك التي تمثل شهادة ثقة وطمأنينة للمستثمرين العرب والأجانب.