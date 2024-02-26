أخبار البورصة اليوم الأحد 25-2-2024

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 25-2-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات تجاوزت 9 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي 119 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.973 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 19 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 71 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وسيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وغاز مصر، والنساجون الشرقيون للسجاد، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه، والدلتا للسكر، والصناعات الغذائية العربية-دومتي، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، والسويدي إليكتريك، والإسماعيلية مصر للدواجن، وشمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، والكابلات الكهربائية المصرية، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، ومصر لصناعة الكيماويات، والتوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس.

كما تم إيقاف تداول أسهم: الملتقى العربي للاستثمارات، وارابيا انفستمنتس هولدنج، ودايس للملابس الجاهزة، ومصر للألومنيوم، والمصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، وليسيكو مصر، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، والمصرية للمنتجعات السياحية، ونهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، وراية لخدمات مراكز الاتصالات، والغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، والعز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، والقاهرة للزيوت والصابون، والأهلي للتنمية والاستثمار، وبنك كريدي اجريكول مصر، وايه كابيتال القابضة، وإعمار مصر للتنمية، وكوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، والشرقية الوطنية للأمن الغذائي.

وتم إيقاف تداول أسهم: التعمير والاستشارات الهندسية، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والدولية للأسمدة والكيماويات، وأوراسكوم كونستراكشون بي أل سي، واسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، وايه كابيتال القابضة، وفتنس برايم للأندية الصحية، والقابضة المصرية الكويتية، والوطنية للإسكان للنقابات المهنية، والنصر للأعمال المدنية، والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، وبالم هيلز للتعمير، واكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، والعربية للأسمنت، وإيديتا للصناعات الغذائية، وجنوب الوادي للأسمنت، وعبور لاند للصناعات الغذائية، وفرتيكا للصناعة والتجارة، والجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري.

كما تم إيقاف تداول أسهم: الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، وأجواء للصناعات الغذائية-مصر، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، ووادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، واسيك للتعدين-اسكوم، والعامة لمنتجات الخزف والصيني، وأوراسكوم للتنمية مصر، والألومنيوم العربية، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، والمشروعات الصناعية والهندسية، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون.

البورصة تخسر 119 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات تجاوزت 9 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي 119 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.973 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.8 مليار ورقة مالية بقيمة 9.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 280.8 ألف عملية لعدد 208 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 93.08% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.37%، والعرب على 1.55%، واستحوذت المؤسسات على 25.35% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.64%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 135.4 مليون جنيه، 270.5 مليون جنيه، 50.4 مليون جنيه، 184.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب للشراء بقيمة 638.7 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 5.01% ليغلق عند مستوى 27840 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.07% ليغلق عند مستوى 34584 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 5.05% ليغلق عند مستوى 11854 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.95% ليغلق عند مستوى 7544 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 3.81% ليغلق عند مستوى 10403 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 2.06% ليغلق عند مستوى 6737 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 1530 نقطة.

وصعدت أسهم 38 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 140 شركة، ولم تتغير مستويات 30 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الأحد الماضي، إذ باع مجلس إدارة بشركة بالم هيلز للتعمير عدد 25 ألف سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 127 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية مليون سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركتا سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 500 سهم، 1.1 مليون سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة رواد السياحة-الرواد 146.4 ألف سهم.

عرض اسباير

أعلنت شركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، عن تلقيها طلبات من كل من إبراهيم المزلاوي، وهادي إبراهيم المزلاوي، ولبني إسماعيل مرغني لشراء إجمالي الأسهم التي تمتلكها الشركة في شركة المصرية للصرافة والأعمال المالية لعدد 2 مليار سهم تمثل نسبة 40% من أسهم الشركة بقيمة 45 جنيهًا للسهم ويتم الشراء على 8 مراحل وفقًا لطلبات الشراء بإجمالي قيمة 90 مليون جنيه.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في 2023، وحققت شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، إيرادات بلغت 157.3 مليون جنيه خلال عام 2023 مقابل 101.5 مليون جنيه خلال عام 2022 بزيادة 55.8 مليون جنيه، نتيجة العمل على تنمية قطاع التصدير وفتح قنوات بيع جديدة للشركة بالإضافة إلى تحسن أداء القطاع السياحي في النصف الثاني من عام 2023، وبلغ صافي أرباح الشركة 21.7 مليون جنيه مقابل 9.7 مليون جنيه.

وحققت شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، إيرادات بلغت 162.1 مليون جنيه خلال عام 2023 مقابل 121.3 مليون جنيه خلال عام بنسبة نمو 33.63%، وبلغ صافي أرباح الشركة 32.5 مليون جنيه مقابل 28.8 مليون جنيه بنسبة نمو 12.98%.

وحقق البنك المصري لتنمية الصادرات، إيرادات فوائد بلغت 13.7 مليار جنيه خلال عام 2023 مقابل 9.1 مليار جنيه خلال عام 2022 بنسبة نمو 69.7%، وبلغ صافي الربح 4.4 مليار جنيه مقارنة مع 1.96 مليار جنيه بنسبة نمو 126.8%.

حققت الشركة القابضة المصرية الكويتية، صافي ربح قدره 179 مليون دولار، وبلغت إيرادات الشركة 801 مليون دولار أمريكي خلال عام 2023 لتتجاوز بذلك متوسط مستوياتها التاريخية خلال فترة ما قبل الحرب الروسية – الأوكرانية.