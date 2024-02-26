شكرا لقرائتكم خبر عن 6 معلومات حول تشغيل مصانع الحرير الصناعي خلال 50 يومًا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت وزارة قطاع الأعمال العام خلال 50 يومًا وبعد الزيارة الميدانية للدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، في إحياء شركة الحرير الصناعي وألياف البوليستر، وفي التقرير التالي نعرض تفاصيل الزيارة الأخيرة في 6 معلومات، والتي شهدها الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والمهندس أحمد حسن رئيس شركة الحرير الصناعي، ومحمد دعبيس مساعد الوزير للمتابعة.

1 - متابعة تنفيذ خطة استعادة خطوط الإنتاج للعمل وتشغيل المصانع في إطار مشروع التطوير وإحياء الشركة المتوقفة منذ ما يقرب من 10 سنوات.

2 - المصانع تعمل في إنتاج الفايبر بوليستر الفرجن القطني والصوفي الذي يتم استيراده من الخارج.

3 - تم تشغيل المصنع واستعدادات جارية لتشغيل مصنعين آخرين، وكذلك مصنع خيوط وألياف البوليستر وخط إنتاج الشعيرات الصوفية والذي يتم تحويله للعمل بخامات محلية، وتمت مراجعة جودة المنتج ومطابقته لمواصفات الصناعة والمطلوبة للتصدير وكذلك السوق المحلية.

4 - إعادة تشغيل الشركة يأتي في إطار السياسة العامة لدعم الصناعة وتوطينها وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي لتقليل الواردات وتوفير احتياجات السوق المحلية بدلاً من استيرادها، مع تصدير الفائض للأسواق الخارجية.

5 - خطة التشغيل والتسويق الداخلي والخارجي وتوفير مستلزمات الإنتاج تتم بالتعاون مع القطاع الخاص وأصحاب مصانع النسيج وأن هناك العديد من العروض المحلية والأجنبية للتعاون والشراكة فى تشغيل مصانع الشركة ونعمل حاليًا على دراستها واختيار أفضلها.

6 - شركة مصر للحرير الصناعي بدأت العمل عام 1946، وتعد أول منتج للألياف الصناعية في مصر والشرق الأوسط.