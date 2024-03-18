شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 18-3-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 18-3-2024.

إيقاف تداول 68 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 68 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، وسيتي للتحاليل الطبية، وديجتايز للاستثمار والتقنية، وبنك البركة مصر، والقاهرة للزيوت والصابون، ويوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي، وأم بي للهندسة، والمشروعات الصناعية والهندسية، والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، ومصر للألومنيوم، وسيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، والدلتا للسكر، والكابلات الكهربائية المصرية، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، وبنك كريدي اجريكول مصر، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، والصناعات الغذائية العربية-دومتي، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وإيديتا للصناعات الغذائية، وأجواء للصناعات الغذائية-مصر.

كما تم إيقاف تداول أسهم: أوراسكوم للتنمية مصر، والحديد والصلب للمناجم والمحاجر، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، والنيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، وطاقة عربية، والدولية للمحاصيل الزراعية، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، وبالم هيلز للتعمير، والتعمير والاستشارات الهندسية، وسماد مصر (ايجيفرت)، والعز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، والغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، وايه كابيتال القابضة، ومرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، ودايس للملابس الجاهزة، والعامة لصناعة الورق-راكتا، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والعامة لمنتجات الخزف والصيني، وليسيكو مصر، ويوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي.

وكذلك تم إيقاف تداول أسهم: الملتقى العربي للاستثمارات، والمصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وجدوى للتنمية الصناعية، والعربية للأسمنت، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، والمصرية للدواجن، وأوراسكوم للاستثمار القابضة، وجلاكسو سميثكلاين، وجنوب الوادي للأسمنت، والمشروعات الصناعية والهندسية، ومجموعة عامر القابضة (عامر جروب)، والإسماعيلية مصر للدواجن، والقناة للتوكيلات الملاحية، والعربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، والنصر للأعمال المدنية، وارابيا انفستمنتس هولدنج، وكفر الزيات للمبيدات والكيماويات، وإعمار مصر للتنمية، والمطورون العرب القابضة، والتوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس.

كما تم إيقاف أسهم: السويدي إليكتريك، والعالمية للاستثمار والتنمية، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، وأوراسكوم كونستراكشون بي أل سي، والعربية للصناعات الهندسية، والشرقية الوطنية للأمن الغذائي، والألومنيوم العربية، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة.

البورصة تخسر 133 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 4.3 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 133 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.905 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 742.3 مليون ورقة مالية بقيمة 4.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 130.3 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.13% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.36%، والعرب على 6.51%، واستحوذت المؤسسات على 31.66% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.33%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 91.2 مليون جنيه، 349.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 128 مليون جنيه، 3.5 مليون جنيه، 86.1 مليو جنيه، 223.2 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 6.34% ليغلق عند مستوى 29091 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 6.96% ليغلق عند مستوى 35074 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 6.34% ليغلق عند مستوى 12398 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 7.85% ليغلق عند مستوى 6284 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 7.62% ليغلق عند مستوى 9023 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 4.42% ليغلق عند مستوى 7151 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 1507 نقطة.

وصعدت أسهم 5 شركات مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 152 شركة، ولم تتغير مستويات 46 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- دايس للملابس الجاهزة بسعر إغلاق 1.425 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.06%.

- العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 87.700 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.51%.

- المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 0.430 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 0.94%.

- أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 61.600 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 0.57%.

- البنك المصري الخليجي بسعر إغلاق 0.316 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 0.32%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة بسعر إغلاق 18.210 جنيه بنسبة تراجع بلغت 19.07%.

- حق اكتتاب شركة العبور للاستثمار العقاري-3 بسعر إغلاق 0.700 جنيه بنسبة تراجع بلغت 18.22%.

- النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 4.150 جنيه بنسبة تراجع بلغت 17.98%.

- الحديد والصلب للمناجم والمحاجر بسعر إغلاق 2.610 جنيه بنسبة تراجع بلغت 16.08%.

- الكابلات الكهربائية المصرية بسعر إغلاق 2.330 جنيه بنسبة تراجع بلغت 15.88%.