«التجارة» تضبط معلنة سناب شات تبيع سبائك مغشوشة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت وزارة التجارة معلنة بمنصة «سناب شات» تورطت في بيع 7 سبائك، تبين بعد عملية فحصها ومعايرتها بأنها قطع ألمنيوم مطلية بالذهب، حيث أوهمت القائمين على منشأة تجارية في محافظة الخرج بأنها سبائك من الذهب الخالص. وأظهرت نتائج تحليل العينات في مختبرات متخصصة الغش والتحايل، ويتم استكمال الإجراءات النظامية والإحالة إلى النيابة العامة لإيقاع العقوبات النظامية وفقا لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، كما يتم تتبع مصدر المشغولات المغشوشة. ووفقا لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة تصل إلى 400 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باع أو عرض أو حاز بقصد البيع سبائك المعادن الثمينة أو مشغولاتها غير المدموغة بالسمة النظامية، أو غش أو خدع في نوع أو وزن أو عيار المعادن الثمينة أو الأصناف المطلية أو المطعمة أو الملبسة بها. ضبط غش تجاري: بيع سبائك ذهب مغشوشة.

العدد 7 سبائك.

البائع معلنة بمنصة «سناب شات».

أوهمت القائمين على منشأة تجارية في محافظة الخرج بأنها سبائك من الذهب الخالص.

بعد الفحص تبين أنها قطع ألمنيوم مطلية بالذهب.

يتم استكمال الإجراءات النظامية والإحالة إلى النيابة العامة لإيقاع العقوبات النظامية ويتم تتبع مصدر المشغولات المغشوشة. العقوبة: السجن مدة لا تزيد على سنتين.

غرامة تصل إلى 400 ألف ريال.

أو بإحدى هاتين العقوبتين.

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