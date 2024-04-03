شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنمية المشروعات: نصف مليار جنيه لقطاع المشروعات الصغيرة فى بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بمقر المحافظة أثناء زيارته لمحافظة بورسعيد لبحث سبل التعاون بين الجهاز والمحافظة والتعرف على الاحتياجات الضرورية للنهوض بالمشروعات الصناعية ورفع كفاءتها وزيادة انتاجها وقدراتها التنافسية خاصة وأن المحافظة تتمتع بوجود عدد متنوع من المشروعات المؤهلة للتصدير للخارج.

وحضر اللقاء لفيف من قيادات الجهاز والمحافظة حيث تم بحث سبل التعاون بين الجانبين للعمل على تلبية الاحتياجات التنموية للمناطق الأكثر احتياجا وتطوير البنية الأساسية والمشروعات العامة التي يمكن أن تخدم القطاعات الاستثمارية بالمحافظة مما يسهم في تهيئة مناخ مناسب لإقامة المشروعات الصغيرة الجديدة ونمو المشروعات القائمة.



وأشاد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بالتعاون المثمر مع جهاز تنمية المشروعات لتوفير مختلف أوجه الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة بالمحافظة وتشجيع المواطنين على الاستفادة من المجمعات الصناعية الجديدة لبدء مشروعاتهم في مختلف القطاعات الإنتاجية والمنتجات الغذائية والملابس والتي تتمتع بميزة تنافسية وقدرة على التصدير.

وأضاف أن الجهاز ضخ منذ يوليو 2014 حوالي نصف مليار جنيه لقطاع المشروعات الصغيرة بالمحافظة تم من خلالها تمويل 14.3 ألف مشروع صغير ومتناهي أتاحت 24.5 ألف فرصة عمل.

وأضاف اللواء عادل الغضبان أن تنمية الخدمات الأساسية بالمناطق الأكثر احتياجا في المحافظة من أهم محاور التعاون بين جهاز تنمية المشروعات والمحافظة معتبرا أن مثل هذه البرامج من شأنها تهيئة المناخ المناسب أمام الشباب لإقامة مشروعاتهم الخاصة في مدينة بورسعيد فضلا عن دور البرامج التنموية في توفير الآلاف من يوميات العمل وتشجيع قطاع المقاولات الصغيرة في المحافظة.

وفي إطار الزيارة وقع باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عقد مشروع تطوير حي الضواحي (4) بالمحافظة بقيمة 10.6 ملايين جنيه والذي تم تمويله بمنحة من الاتحاد الأوروبي مفوضة إلى بنك الاستثمار الأوروبي بهدف تحسين حي الضواحي وتطوير الخدمات الأساسية بالمنطقة وتهيئة البيئة المناسبة لنمو المشروعات والأعمال الصغيرة وبالتالي توفير فرص عمل لائقة ومستدامة للمواطنين.



وأوضح رحمي أن المشروع يهدف إلى إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي بمنطقتي المروة والإسراء ورفع المستوى البيئي والصحي بالمنطقة، ومن المتوقع أن يوفر المشروع حوالي 8 آلاف يومية عمل للعمالة غير المنتظمة بالمحافظة خلال فترة تنفيذه ويستفيد منه حوالي 20 ألف مواطن بالمنطقة.



كما ناقش رحمي مع السيد المحافظ كيفية العمل على التوسع في تقديم خدمات الجهاز للمشروعات الصناعية ببورسعيد وتم الاتفاق على أن يتولى الجهاز تقديم الدعم اللازم للمشروعات الجارى تنفيذها في المجمع الصناعى رقم 3/7 بجنوب بورسعيد وأن يقوم الجهاز بدراسة كل مشروع على حدى لتقديم الدعم الفني والمالي اللازم بما يضمن استمرار هذه المشروعات ونجاحها وزيادة مقوماتها التصديرية.

كما قام رحمي بمرافقة قيادات من الجهاز و المحافظة بزيارة المجمع الصناعي بجنوب بورسعيد للتعرف على المساحات المتاحة به للمشروعات الصناعية الجديدة المزمع إقامتها وأنواع المشروعات التي سيتم تشغيلها وتحديد الآليات المتاحة التي يمكن للجهاز أن يقدمها لدعم أصحاب هذه المشروعات بما يتفق مع احتياجاتهم المالية والفنية والإدارية. كما توجهوا بعد ذلك لتفقد بعض المشروعات الصناعية القائمة بالفعل لعملاء الجهاز بالمحافظة ومن بينها مصنع للملابس الجينز حاصل على تمويل من الجهاز قدره مليون ونصف بالإضافة إلى مصنع أحذية حصل على مختلف الخدمات غير المالية وشهادتي التصنيف والمزايا للاستفادة من مزايا قانون تنمية المشروعات 152/2020 وأجروا لقاءات مع أصحاب هذه المشروعات الذين أكدوا على الدور الذي يقوم به الجهاز لدعمهم موضحين أن منتجات مصانعهم يتم تسويقها بالكامل و ان نسبة كبيرة من إنتاجهم مخصصة للتصدير