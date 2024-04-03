نائب أمير حائل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيصل بن فهد استقبل في مكتبه بالإمارة عددا من شباب وشابات الأعمال بالمنطقة، بحضور مستشاره الدكتور جمال الرويضي.

ونوه الأمير فيصل بن فهد بالدعم الذي توليه القيادة الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين لقطاع ريادة الأعمال، كونه أحد أهم محركات النمو الاقتصادي التي تعمل على خلق الوظائف ودعم الابتكار، مشيدا بنجاحات شباب المنطقة في مجال ريادة الأعمال.

من جانبهم، قدم عدد من شباب وشابات الأعمال بالمنطقة شكرهم لأمير المنطقة، ونائبه، على الدعم والمساندة التي يجدونها في سبيل تميز وتطور مشاريعهم.