شكرا لقرائتكم خبر نادي الطيران السعودي يتفق مع Aeropact لتنفيذ عروض جوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع مؤسس ورئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي الأمير سلطان بن سلمان أمس عقدا مع شركة «Aeropact» المتخصصة في مجال إدارة العروض الجوية، لتنفيذ مسار فعاليات العروض الجوية، وذلك ضمن معرض الطيران العام «Sand&Fun» بنسخته الثانية الذي سيقام بمقر نادي الطيران السعودي في مطار الثمامة خلال الفترة من 19 ـ 23 نوفمبر 2024م.

ويستهدف معرض الطيران العام «Sand&Fun» في نسخته الثانية مشاركة أكثر من 100 طائرة مدنية وعسكرية بمختلف الأحجام والأصناف، وعروض طيران أرضية وجوية نوعية وفريدة من خلال عدد من فرق الطيران العالمية المشاركة وبحضور يفوق 60,000 زائر.

ويشمل المعرض ورش عمل «Hangar Talk» لمناقشة مختلف مواضيع الطيران بمشاركة خبراء الطيران حول العالم، وفعاليات تعليمية ترفيهية موجهة للنشء، وفعاليات أخرى مصاحبة.

ويأتي معرض الطيران العام «Sand&Fun» في نسخته الثانية بعد صدور الموافقة الكريمة على إقامة المعرض ضمن مسار الرياض «32».

يذكر أن النسخة الأولى للمعرض افتتحت برعاية أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، الذي أقيم بمطار الثمامة خلال الفترة من 11 ـ 13 يناير 2020م بمشاركة أكثر من 60 طائرة بمختلف الأصناف والأحجام وبحضور تجاوز 20 ألف زائر، كما تضمن عروضا أرضية وجوية للطائرات وعروض طيران بهلوانية ليلية وعددا من الأنشطة الترفيهية المتنوعة ذات العلاقة بالطيران.

معرض الطيران العام: