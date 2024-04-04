شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الطاقة الذرية" يبحث مع جامعة عين شمس التعاون العلمى والأكاديمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية ووفد علمي من الهيئة بالدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، لبحث التعاون العلمي والأكاديمي مع جامعة عين شمس و سبل بناء كوادر شبابية جديدة في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

استعرض الجانبين ما تم تنفيذه منذ توقيع اتفاقية التعاون بين الجهتين فى يناير 2023 وحتى الأن، حيث شملت أنشطة التعاون التي تم تنفيذها من خلال عقد عدة لقاءات وورش عمل بين الجهتين والتي أسفرت عن صياغة بعض أوجه التعاون في مجالات البرامج البحثية للدراسات العليا ومنها الماجستير المهني في الكيمياء والفيزياء الإشعاعية، كما تم مشاركة هيئة الطاقة الذرية في مؤتمر جامعة عين شمس بجلسة خاصة عن الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، كما شملت أنشطة التعاون اشراك طلبة الجامعة في برنامج التدريب الصيفي الذي تنفذه هيئة الطاقة الذرية لطلبة الجامعات المصرية.

من جانبه أكد الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس عن استمرار دعمه لأنشطة التعاون مع هيئة الطاقة الذرية وحرص الجامعة على تعزيز هذا التعاون وأنه سيقدم كل الدعم المطلوب لتفعيل أنشطة التعاون بين الجانبين خاصة أن هذا التعاون يمثل نموذج جديد لتعاون المراكز البحثية مع الجامعات، كما أنه يمثل شراكة استراتيجية تسهم في تقدم البحث العلمي والتطور التكنولوجي، متطلعاً لفتح أفاق جديدة للابتكار والتقدم من خلال هذا التعاون.

و قال الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية في بيان له اليوم ، أن الهيئة يسعدها المضي قدماً في أنشطة التعاون مع الجامعة، خاصة أن الهيئة تمتلك المدرسة العلمية الفريدة في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في شتى المجالات ومنها الطب والزراعة والصناعة والصحة وغيرها وتتمنى فتح وتنفيذ مجالات جديدة للانشطة البحثية والتطبيقية بالإضافة إلى ماتم تنفيذه خاصة في مجالات تنفيذ البرامج التخصصية للماجستير والدبلومات بمشاركة وإصدار شهادات معتمدة من الطرفين في التخصصات الفريدة في مجالات العلوم الإشعاعية والنووية وتطبيقاتها المختلفة.

واتفق الجانبين على تشكيل لجنة عليا لإدارة وتفعيل والإشراف على تنفيذ بنود الأتفاقية الموقعة بين الجانبين برئاسة الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون البيئة وخدمة المجتمع كممثلة لجامعة عين شمس و الدكتور حسن صالح رئيس شعبة التشعيع الصناعي بهيئة الطاقة الذرية كممثل من هيئة الطاقة الذرية وبعضوية فريق عمل من الجهتين، وأن الخطوة الأولى لهذه اللجنة هو أعداد استراتيجية وخطة بحثية مشتركة للتعاون بين الجهتين توضح مجالات التعاون بدقة خلال الفترة القادمة مع وضع برنامج زمني لتنفيذها والتي ستشمل مراجعة البرامج المهنية المقترح تنفيذها واعتمادها من الجهتين وتشمل البرنامج المهني للكيمياء والفيزياء الاشعاعية بكلية العلوم، وكذلك الماجستير المهني المقترح في مجال الصيدلة الاشعاعية بالتعاون مع كلية الصيدلة، وبرنامج الطواريء الإشعاعية بالتعاون مع كلية الطب. كذلك سيتم دراسة أي أنشطة أخري من قبل اللجنة، كما تم التأكيد على أن تقوم اللجنة بوضع تصور كامل وخطط تنفيذية تشمل الأنشطة وجهة التنفيذ والزمن المحدد.