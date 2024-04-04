شكرا لقرائتكم خبر عن شركة العاصمة الإدارية: خصم 50% من غرامات تأخير أقساط أراضى المطورين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن الشركة قدمت العديد من التيسيرات للمطورين، منها ترحيل جزء من الأقساط على الأراضى، فضلا عن خصم يصل لـ 50% على الغرامات الناتجة من تأخر المطورين على السداد للأقساط المطلوبة للأراضى.

جاء ذلك خلال لقائه مع عدد من المطورين على هامش حفل الإفطار التي نظمته شركة العاصمة الإدارية للمطورين العقاريين،

وقال المهندس خالد عباس " انه لمن حسن الطالع ان نلتقي بعد أن أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لفترة ولاية ثالثة في مقر البرلمان الجديد من قلب العاصمة الإدارية فقد ولد هذا المشروع بفكره ونمي في عهده وتحت رعايته "

وأضاف "تؤمن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية"، أن المطورين العقاريين هم شركاء النجاح الذين ساهموا بشكل كبير في تطوير المشروع كما أن الشركة تسعى للتيسير على المطورين من خلال العديد من المبادرات والأنشطة منها التسهيلات في سداد الأقساط، وترحيل جزء من الأقساط، وخصم من فوائد وغرامات التأخير تصل إلى 50%، بالإضافة إلى مد مدد التنفيذ للمشروعات المختلفة ودعمهم في الأحداث والفعاليات التي يقومون بها.

وأشار المهندس خالد عباس إلى تخصيص دور بالكامل بمقر الشركة لتوفير رخص المطورين؛ يضم كافة خدمات الشباك الواحد والجهاز القومي للبحوث وفرع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث يقدم جميع طلبات المطورين وإصدار الرخص إلكترونياً، مضيفاً: "لدينا البنية المعلوماتية والتكنولوجية ونسعى لاستغلالها".



