الشرقيون للتنمية العمرانية "OUD " تتعاقد مع " سويس تاتشس السويسرية " و" بارك 85 " ﻹدارة وتشغيل مشروعات بمرسى علم والقاهرة

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القاهرة - سامية سيد - فى خطوة جديدة للتطوير والتوسع فى تقديم أعلى مستوي من الخدمات وتحقيق القيمة المضافة ، أعلنت شركة الشرقيون للتنمية العمرانية "OUD " ، الشركة الرائدة فى قطاع التطوير العقاري والسياحي ، عن التعاقد مع شركة "سويس تاتشس السويسرية " لتطوير وإدارة وتشغيل فندق سياحي بمرسي علم وشركة " بارك 85" لتطوير وتشغيل مول البارون بالمعادي بمحافظة القاهرة .

جاء ذلك فى إطار الخطة اﻻستراتيجية المتبنأة من شركة " الشرقيون للتنمية العمرانية - OUD" لتطوير اﻷصول الكبري المملوكة لها وإعادة تأهيلها بصورة تضمن تعظيم العوائد اﻹستثمارية وتحقيق أعلى قيمة مضافة للقطاع العقاري ككل .







وتم توقيع العقود بحضور اﻹدارة التنفيذية لشركة" الشرقيون للتنمية العمرانية - OUD" وبتوجيهات من السيد محمد محمد فريد خميس المالك والمؤسس لشركة الشرقيون للتنمية العمرانية والذي وجه بتبنى استراتيجية جديدة للشركة تعتمد على المؤسسية واتباع معايير الحوكمة وأن تصبح اﻹدارة التنفيذية للشركة المسؤول عن اتخاذ القرارات وليس شخصه فقط .



من جانبه قال جمال حلمي الرئيس التنفيذي لشركة الشرقيون للتنمية العمرانية - OUD ، إن الشركة بدأت فى تطبيق منهجية جديدة تعتمد على التطوير واﻻستفادة من اﻻصول الكبري المملوكة لها حيث تعد الشركة أحد أكبر شركات التطوير العقاري المالكة لمحفظة متنوعة من المشروعات السكنية والخدمية والساحلية والزراعية والصناعية داخل مصر ، حيث تمتلك نحو 25 مشروعاً وحجم استثماراتها يتخطى 3.1 مليار دوﻻر .







وأوضح ان خطة التطوير ترتكز على التعاقد مع الكيانات العالمية والمحلية الكبري ﻹدارة وإعادة تأهيل مشروعات الشركة بصورة تتلاءم مع متغيرات ومتطلبات السوق الحالية .



وقال الدكتور شادي الزيات ، المدير التنفيذي لشركة الشرقيون للتنمية العمرانية -OUD ، أن شركة " بارك 85" ستتولي تطوير وإدارة مشروع " البارون مول " والذي يعد أحد المشروعات الرائدة لشركة OUD بقلب القاهرة الكبري وستتضمن عملية التطوير التعاقد مع كبار البراندات والعلامات التجارية لرفع القيمة المضافة للمول كما سيتم اضافة انشطة متنوعة إدارية وتجارية تحقق بدورها أعلى العوائد اﻻستثمارية .



وتابع " وبالنسبة لخطة تطوير مشروعات الشركة الرائدة بمرسي علم ، فستتولي شركة " سويس تاتشس " السويسرية إعادة تأهيل وإدارة أحدي فنادق مشروع " اورينتال كوست" ويضم الفندق 350 غرفة وسيتم التشغيل باﻹدارة الجديدة خلال الصيف الجاري .







وأوضح الدكتور على متولي ، رئيس قطاع العلاقات العامة والدولية بشركة الشرقيون للتنمية العمرانية - OUD ، أن الشركة تحافظ على تطبيق اﻷسس والمعايير التى غرسها مؤسسها واﻷب الروحي للمجموعة رائد الصناعة المصرية الراحل اﻻستاذ محمد فريد خميس حيث تعتمد استراتيجية الشركة على التطوير الدائم وبحث اسس تقديم قيمة مضافة للاقتصاد المصري دون النظر الى العوائد المالية كأولوية مطلقة .



وأضاف أن التعاقد مع شركة " بارك 85" يتواكب مع جهود واستراتيجية الدولة لتطوير القاهرة الكبري حيث يسهم الموقع المميز لمشروع " البارون مول " فى جذب المزيد من اﻻستثمارات وتنشيط سياحة التسوق والترفيه كذلك يتواكب تطوير مشروعات الشركة بمرسي علم مع جهود الدولة لتشيط السياحة باعتبارها أحدي المصادر الهامة لجذب العملة الصعبة الى البلاد وتقوية اﻻقتصاد المصري .



فيما أعرب أحمد أمين ، الرئيس التنفيذي لشركة " بارك 85" ، عن سعادته فى التعاقد مع شركة الشرقيون للتنمية العمرانية- OUD والتى تمتلك سابقة أعمال مميزة وتاريخ عريق بالسوق المصرية كما أن مشروعها " البارون مول " يتسم بموقع مميز وواجهة على الطريق الدائري مباشرة بما يتيح تنفيذ أعمال تطوير وأعادة تأهيل تحقق بدورها أعلى العوائد .







وأوضح انه سيتم اضافة انشطة جديدة للمول من بينها هايبر ماركت ضخم ومنطقة مطاعم وكافيهات على أحدث مستوي وجيم رياضى باﻻضافة الى منطقة ترفيهية للأطفال بما يتيح للعائلة قضاء يوم ترفيهي مميز .

وقال محمد سالم ، الوكيل الحصري لشركة " سويس تاتشس " أن التعاون مع شركة OUD سيكون اﻷول للشركة السويسرية للتواجد بالسوق المصرية وستعمل على تطوير الفندق بصورة تتناسب مع أحدث المعايير الدولية والعالمية .

وأضاف أن شركة OUD تعد أحد الشركات الرائدة فى تطوير مدينة مرسى علم، وتمتلك مشروعاً مميزاً وشاطيءً بطول 7 كم على البحر مباشرة .



وتمتلك الشرقيون للتنمية العمرانية أكبر محفظة أراضي بمساحة 47 مليون متر مربع بمختلف المناطق داخل القاهرة وخارجها، وتنفذ مجموعة من المشروعات المتنوعة بالعاصمة اﻹدارية الجديدة ومرسى علم والقاهرة الجديدة والعبور والعاشر من رمضان والقاهرة الكبرى .