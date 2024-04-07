شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة الكيماوية: خطة تطوير مصانع الدلتا للأسمدة تنتهى فى 24 شهرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏كشف عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أنه من المتوقع الانتهاء من تنفيذ خطة تطوير سماد طلخا شركة الدلتا للأسمدة بمحافظة الدقهلية خلال 24 شهرا، وذلك من خلال الدراسات التى تم إجراوها حول احتياجات الشركة وآليات تطوبرها ، لافتا انه يتم استخدام جزء من حصيلة بيع حصة فى الشركة الشرقية ايسترن كومابنى لتمويل عدد من الشروعات بجانب تحويل الجزء الاكبر لوزارة المالية .

وتعد شركة الدلتا للأسمدة الواقعة بمدينة طلخا محافظة الدقهلية، واحدة من أهم شركات صناعة الأسمدة في مصر، حيث تأسست عام 1998 منبثقة من شركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية في السويس والتي تأسست عام 1946.

‏أضاف المحاسب عماد الدين مصطفى، أن المجال مفتوح للقطاع الخاص للدخول في هذه الصناعة الاستراتيجية والهامة وفق توجيهات الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، لافتا إلى أنه في حالة عدم تقدم أي شركة من شركات القطاع الخاص للشراكة في المشروع سيتم تمويل المشروع بالجهود الذاتية وبتمويلات بنكية، ولاسيما انه صناعة الأسمدة من الصناعات المطلوبة محليا وعالميا ومن الصناعات التي تضيف كثيرا لقطاع الصادرات المصرية.

وتنفذ شركة "تيسن كروب" إحدى الشركات الرائدة عالميا في الصناعة والتكنولوجيا والتحول الأخضر، وتعمل في نحو 75 موقعًا في جميع أنحاء العالم عملية التطوير.

وتشمل عملية التطوير إعادة تأهيل شركة الدلتا للأسمدة وتشغيل مصنعى اليوريا، والأمونيا (المغلق منذ سنوات) ورفع طاقته الإنتاجية إلى الحد الأقصى البالغ 1400 طن/ يوم، وكذلك وحدات المرافق الخارجية والمركزية لخدمة محطة الأمونيا واليوريا وحامض النيتريك ونترات الأمونيوم ومحطة التوليد ثاني أكسيد الكربون.