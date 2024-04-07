شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماعات الربيع لمجوعة البنك الدولى تناقش توسيع مظلة خدمات الرعاية الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولى فى العاصمة الأمريكية واشنطن المنعقدة فى الفترة من 15 إلى 20 أبريل الجارى، وتحديدا يوم الخميس 18 أبريل فعالية حول توسيع مظلمة الخدمات الصحية.

أشار الموقع الرسمى للبنك الدولى أن الرعاية الصحية، هى استثمار وليست أموال مهدرة، ويمكن للرعاية الصحية ميسورة التكلفة التى يسهل الحصول عليها أن تطلق طاقات وإمكانات رأس المال البشرى وتحقق عوائد اقتصادية كبيرة للبلدان.

واليوم، مازال نحو نصف سكان العالم - حوالى 4.5 مليار نسمة- يفتقرون إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية، ويواجه مليارا شخص صعوبات مالية بسبب نفقات الرعاية الصحية والعلاج.

ويتفاقم هذا الوضع بسبب مجموعة من المخاطر المتنامية مثل تغير المناخ والجوائح وأوضاع الهشاشة والصراع.

وخلال الفعالية سيتم التعرف على كيفية عمل مجموعة البنك الدولى عن كثب مع البلدان والشركاء للتصدى لهذه التحديات والمساعدة فى ضمان زيادة فرص حصول عدد أكبر من الناس فى جميع أنحاء العالم على خدمات رعاية صحية عالية الجودة بأسعار معقولة.

أوضح البنك الدولى أن المتحدثين فى الفعالية هم، أجاى بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولى، وتيدروس أدهانوم جيبرييسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، ومحمد على بات، وزير الصحة فى دولة نيجيريا بجانب عدد من المتحدثين.