شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على القطاعات الصناعية المحققة ارتفاعا في إنتاجها يناير الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر يناير 2024، أبرز القطاعات الاقتصادية التي حققت ارتفاعا خلال تلك الفترة.

واظهرت البيانات أن الرقم القيـاسي لصناعة المشروبات كان على رأس القطاعات التي حققت ارتفاعا وسجل 225.74 خلال شهر يناير 2024، مقارنة بشهر ديسمبر 2023، حيث بلغ 182.81 بنسبة ارتفاع بلغت 23.48٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

وسجل الرقم القياسي لصناعة المواد والمنتجات الكيماوية 78.76 خلال شهر يناير 2024، مقارنة بشهـــر ديسمبر 2023، حيث بـلغ 74.89 بنسبة ارتفاع بلغت 5.17٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

وفي المقابل كانت الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً صناعة الأجهزة الكهربائية وبلغت 106.39 خلال شهر يناير 2024، مقارنة بشهر ديسمبر 2023، حيث بلغ 127.56 بنسبـة انخفاض بلغت 16.60٪ وذلك بسبب عدم توافر المواد الأولية اللازمة للمنتج.

وبلغ الرقم القيـاسي لصـناعة الفلزات القاعدية 52.48 خلال شهر يناير 2024، مقارنة بشهر ديسمبر 2023، حيث بلغ 60.29 بنسبـة انخفاض بلغت 12.95٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.