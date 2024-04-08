شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد عمل منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات خلال عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور خلال فترة عيد الفطر المبارك، لتكون كالتالي:

أول أيام عيد الفطر: إجازة لكافة منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات.

واعتبارًا من ثاني أيام عيد الفطر يتم العمل بالمواعيد على النحو التالي:

• يوم الخميس: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً

• يوم الجمعة: من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً

• باقي أيام الأسبوع: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة والنصف مساءً.

وتلتزم منافذ البيع المتواجدة بالمراكز التجارية بالمواعيد المقررة بتلك المراكز.