الاقتصاد

تعرف على مواعيد عمل منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات خلال عيد الفطر المبارك

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القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور خلال فترة عيد الفطر المبارك، لتكون كالتالي:

أول أيام عيد الفطر: إجازة لكافة منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات.

واعتبارًا من ثاني أيام عيد الفطر يتم العمل بالمواعيد على النحو التالي:

• يوم الخميس: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً

• يوم الجمعة: من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً

• باقي أيام الأسبوع: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة والنصف مساءً.

وتلتزم منافذ البيع المتواجدة بالمراكز التجارية بالمواعيد المقررة بتلك المراكز.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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