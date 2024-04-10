شكرا لقرائتكم خبر عن الكاولين ثروة قومية فى صحراء مصر وبدء استغلاله بشراكة إسبانية بجنوب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الكاولين (أو الكاؤولين) هو نوع من أنواع الصخور الدقيقة الناعمة بيضاء اللون، والتي تتكون بمعظمها من معدن الكاولينيت (سيليكات الألومنيوم الهيدروكسيلية Al2(OH)4Si2O5)؛ الناتج من حت صخور الفلسبار. يعرف أيضاً باسم الصلصال الصيني أو الغضار الصيني.

ووفق المعلومات يستخدم الكاولين بشكل رئيسي في صنع البورسلين والأوانِي الفخارية وفى صناعة الخزف الصيني. كما يستعمل الكاولين أيضاً في صناعة الورق ويمكن أن يستعمل فى معالجة المياه وصناعة اقراص الدواء والكيماويات والصابون والاسمنت وعشرات الصناعات ، وتصل احتياطات الكاولين في مصر نحو 200 مليون طن.

كما تتواجد رواسب الكاولين فى ثلاثة مواقع رئيسية، أولها فى وادى نتش ومسبع سلامة وفرش الغزلان وجميعها فى شبه جزيرة سيناء، والثانى على الساحل الغربي لخليج السويس فى أبو الدرج والجلالة البحرية، والثالث فى منطقة كلابشة وأسوان.

وفى سبيل استغلاله شهد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، توقيع اتفاق تعاون بين شركة سيناء للمنجنيز التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية بمنطقة ابو زنيمة بجنوب سيناء، و شركة "جلوبال أتاك" الإسبانية، وذلك لإنشاء مصنع جديد لكلسنة الكاولين وتصنيعه لإنتاج الكاولين اللازم لصناعات الحديد والحراريات والاسمنت والسيراميك كمرحلة أولى ثم التوسع وإنتاج منتجات تدخل فى بعض الصناعات التكنولوجية والمطاط والدهانات وغيرها.



وأكد الدكتور محمود عصمت، أن المصنع الجديد وخطة التصنيع بمراحلها المختلفة بالإضافة إلى العائد الاقتصادي الذى يرفع قيمة الطن من 100 دولار إلى 400 دولار فإن هناك أهمية بالغة على طريق توطين الصناع وإدخال تكنولوجيات حديثة لإنتاج منتجات تدخل فى صناعات حيوية واستراتيجية علما بأن الشركة تمتلك احتياطيات كبيرة من الخام الذي يمكن زيادة قيمته الاقتصادية من خلال صناعات تحويلية، وموضحا أن المشروع يستهدف الوصول بالخام المصري إلى مكون عالي الجودة لاستخدامه في صناعات عديدة مثل الحراريات والمطاط والبلاستيك والفايبر جلاس والسيراميك والورق ومواد الطلاء والدهانات لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير. ‏‎