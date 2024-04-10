شكرا لقرائتكم خبر عن البرتقال يقود ارتفاع صادرات السلع الزراعية لـ447 مليون دولار يناير الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت الصادرات المصرية من السلع الزراعية ارتفاعا ملحوظا في بداية العام الجاري، حيث أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، زيادة الصادرات إلى مستوى 447 مليون و372 ألف دولار في شهر يناير الماضي، ارتفاعا من 373 مليون و240 ألف دولار في شهر يناير من العام الماضي 2023، بزيادة بلغت 74 مليون و132 ألف دولار.

وتشير البيانات إلى مجموعة من السلع الزراعية التي ساهمت في ارتفاع الصادرات المصرية خلال هذا الشهر، وعلى رأسها البرتقال الطازج والذي بلغت قيمة صادراته نحو 129 مليون و579 ألف دولار في شهر يناير الماضي، مقابل 97 مليون و825 ألف دولار، بزيادة بلغت 31 مليون و754 ألف دولار، يليها صادرات الفاصوليا العادية والتي بلغت قيمتها نحو 34 مليون و705 ألف دولار في يناير الماضي، مقابل 14 مليون و173 ألف دولار في نفس الشهر عام 2023، بزيادة بلغت 20 مليون و532 ألف دولار.

وتضمنت قائمة صادرات السلع الزراعية أيضا كلا من صادرات الفراولة وبلغت قيمتها 37 مليون و78 ألف دولار في شهر يناير الماضي، مقابل 28 مليون و896 ألف دولار في نفس الشهر عام 2023، بزيادة بلغت 8 ملايين و182 ألف دولار، ثم صادرات مصر من اليوسفى وبلغت قيمتها 33 مليون و524 ألف دولار في شهر يناير الماضي، مقابل 29 مليون و767 ألف دولار في نفس الشهر عام 2023، بزيادة بلغت 3 ملايين و757 ألف دولار.

وإجمالا جاءت الفواكه الطازجه في صدارة السلع التي سجلت ارتفاعا خلال شهر يناير الماضي، حيث بلغت قيمتها 271 مليون دولار يناير الماضي، مقابل 217 مليون دولار في شهر يناير عام 2023، بنسبة زيادة بلغت نحو 24.9% ، يليها صادرات الملابس الجاهزة وبلغت قيمتها نحو 260 مليون دولار في يناير الماضى، مقابل 192 مليون دولار في نفس الشهر عام 2023، بنسبة زيادة بلغت نحو 35.7٪.