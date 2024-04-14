شكرا لقرائتكم خبر عن "الكونتيننتال التاريخى" ينتظر مشاركة القطاع الخاص لتطويره بـ 2.1 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر مجمع الكونتننتال بميدان الأوبرا بوسط القاهرة، وهو مشروع فندقى بطاقة فندقية تبلغ 230 غرفة وجناح على مساحة 10733م2، مشاركة القطاع الخاص المحلى أو العالمى لتطويره خلال الفترة المقبلة بعد أن تم طرحه من قبل الشركة القابضة للسياحة والفنادق وتضمنته الخريطة الاستثمارية لوزارة قطاع الاعمال العام وفى حالة عدم التوصل لاتفاق مع القطاع اللخاص سيتم تطويره ذاتيا بمعرفة القابضة للسياحة والفنادق وفق تصريح للدكتور عمرو عطية، العضو المنتدب الرئيس التنفيذى للقابضة.

يتضمن مشروع التطوير مجموعة من قاعات المؤتمرات (عدد 1 قاعة سعة القاعة 714 فرد + عدد 1 قاعة سعة القاعة 514 فرد + عدد 6 قاعات بإجمالى سعة القاعات 657 فرد تقريبا وتستخدم منفردة) بالإضافة إلى مساحات إدارية تبلغ حوالى 5100 م2، ومجموعة محلات تجارية تبلغ مساحتها الإجمالية 1259م2، وكازينو وموقف انتظار للسيارات سعة 540 سيارة تقريباً.



ووفق بيانات القابضة للسياحة ومستهدفات التطوير، تصل التكلفة التقديرية للمشروع 2.13 مليار جنيه بدون قيمة الأرض، التى تملكها المصرية العامة للسياحة والفنادق – ايجوث.



وتاريخيا تم إنشاء فندق كونتيننتال عام 1866، ثم تم تطويره وتغيير اسمه إلى "فندق جراند كونتيننتال، عام 1908"، والفندق له موقع متميز وكان يطلق عليه اسم "الكونتننتال الملكى أمام الأوبرا الخديوية، وكان الفندق المقر الرئيسى لضيوف مصر نظرا لموقعه المتميز أمامه تمثال إبراهيم باشا ومن خلفه الأوبرا وعلى يساره حديقة الأزبكية.



كما تم إعداد التصميمات الخاصة بالفندق على نفس الطراز المعمارى المميز وبنفس ارتفاعاته الاصلية التى أنشأ عليها فى عام 1870 مع مراعاة البصمة البنائية للمبنى الأصلى وحدوده الخارجية، بالإضافة إعادة البناء طبقا لواجهاته التاريخية، مع المحافظة على الواجهة المطلة على شارع عدلى وربطها ودمجها مع التصميم على الواجهات التى تم اعداداها والتى تتسق مع الطابع المعمارى المميز للمبنى.

ومن أهم ملامح التطوير

1 - مشروع فندقى بطاقة فندقية تبلغ 230 غرفة وجناح على مساحة 10733م2.

2 - يضم مجموعة من قاعات المؤتمرات (عدد 1 قاعة سعة القاعة 714 فرد + عدد 1 قاعة سعة القاعة 514 فرد + عدد 6 قاعات بإجمالى سعة القاعات 657 فردا تقريبا وتستخدم منفردة).

3 - يضم مساحات إدارية تبلغ حوالى 5100 م2، ومجموعة محلات تجارية تبلغ مساحتها الإجمالية 1259م2، وكازينو.

4 - يضم موقف انتظار للسيارات سعة 540 سيارة تقريباً.

5 - تبلغ التكلفة التقديرية للمشروع 2.13 مليار جنيه بدون قيمة الأرض، المالك المصرية العامة للسياحة والفنادق – ايجوث.