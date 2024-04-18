شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة صناعة الحبوب تطلق مبادرة لخفض أسعار المكرونة 25% للمستهلكين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب في اتحاد الصناعات ، عن إطلاق مبادرة جديدة لخفض أسعار المكرونة للمستهلكين بنسبة تصل إلي 25% في استجابة من الغرفة لمبادرة مجلس الوزراء لخفض الأسعار، وكذلك في إطار الدور المجتمعي للغرفة وتخفيف الأعباء عن المستهلكين.

وقال طارق حسانين في تصريحات له اليوم، إنه تم التوافق بين المصانع المنتجة المكرونة على بدء تخفيضات في الأسعار للمستهلكين بواقع 25% بالكيلو ليهبط سعر المكرونة من مستويات 37 و 40 جنيها إلي مستويات 30 و 29 جنيها للكيلو في الأسواق.

وشدد رئيس غرفة صناعة الحبوب علي أن الأسواق ستشهد مزيد من الهبوط في أسعار المكرونة كأحد السلع الأساسية حاليا وأن هناك التزام من جانب الغرفة لتوفير المكرونة بسعر ملائم للجميع وسط انخفاض أسعار القمح مؤخراً مما سيكون قاعدة ننطلق من خلالها لخفض الأسعار.

وذكر النائب طارق حسانين، أن أعضاء الغرفة يقفون بجانب الدولة لتوفير السلع الأساسية ومنها المكرونة بأفضل جودة يستحقها المستهلك المصري، لافتاً إلى حرص القيادة السياسية على تأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الغذائية يكفي لفترات طويلة وهو ما نجحت فيه الحكومة في توفير جميع السلع الأساسية والمساهمة في خفض أسعارها مؤخراً بعد قرارات توحيد سعر الصرف والقضاء على وجود سعرين للدولار في مصر.

وشدد "حسانين" على أن كبرى الشركات لديهم الحرص على استمرار توفير المكرونة ضمن المبادرة الجديدة بخفض 25% من أجل تخفيف العبء عن المواطنين من خلال طرح السلع بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخري.