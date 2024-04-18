شكرا لقرائتكم خبر عن مدير ببنك مصر فرع الإمارات ينقذ عائلة من الغرق ورئيس البنك فى القاهرة يبعث بتكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتاحت عاصفة عاتية دولة الإمارات وسلطنة عُمان هذا الأسبوع متسببة في هطول أمطار غزيرة بشكل قياسي، غمرت الطرق السريعة والمنازل وعطلت حركة المرور وحاصرت الناس في بيوتهم.

وبحسب ما نقلت وسائل الإعلام، أكدت وزارة الداخلية بالإمارات أن جهود فرق العمل الميدانية عملت بصورة وقائية لإنقاذ الأرواح والممتلكات، هذا وقد ظهر في أحد الفيديوهات المتداولة قيام حازم سويد - رئيس المخاطر التشغيلية ببنك مصر فرع الإمارات العربية المتحدة بعمل بطولي ساهم في إنقاذ عائله من الغرق.

هذا وقام المركز الرئيسي لبنك مصر بالقاهرة بتكريمه والاحتفاء به، مع تقديم كامل الشكر من الإدارة العليا بالبنك، وعبر الأستاذ محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر عن بالغ الفخر به وأكد "مصر والإمارات قلب واحد ليس شعاراً فحسب وإنما قلب ينبض بالأخوة والتقدير، فلدولة الإمارات العربية المتحدة مَكانة خاصة في قلوبنا، ولشعبها وقياداتها خالص الاحترام.

آملين سلامة جميع المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات نتيجة الحالة الجوية الاستثنائية التي مرت بها البلاد، حفظ الله دولة الإمارات ومجتمعها، ودام عليها الخير والسلامة".