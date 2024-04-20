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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزير المالية رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية محمد الجدعان، عقد مؤتمرا صحفيا، مع مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، للحديث عن النتائج الرئيسة لاجتماعات اللجنة. وأشار الجدعان إلى أهمية دعم التعاون متعدد الأطراف لتعزيز مرونة الاقتصاد العالمي والنظام النقدي الدولي. وأكد على أهمية معالجة القضايا الرئيسة التي تواجه الاقتصاد العالمي مثل ارتفاع مستويات الديون السيادية التي تعوق قدرة الدول منخفضة الدخل على تنمية اقتصاداتها وتحسين حياة شعوبها. وأوضح الجدعان أن أعضاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية يدعمون الجهود المتواصلة التي يبذلها الصندوق لتعزيز تنمية القدرات في البلدان الأعضاء، ورحب بإطلاق الشراكة العالمية للتمويل العام للاستجابة للطلب المتزايد على تنمية القدرات في مجال المالية العامة.

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