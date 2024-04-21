تخريج 25 تنفيذيا في قيادة المستقبل المالي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفت الأكاديمية المالية في الرياض بتخريج 25 تنفيذيا في القطاع المالي أكملوا برنامجا يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة، ضمن رحلة علمية وتدريبية امتدت لأربعة أشهر بالتعاون مع شركاء دوليين، وبمشاركة 17 خبيرا، وذلك خلال اختتام أعمال النسخة الثانية من برنامج «قيادة المستقبل المالي»، بحضور عضو مجلس أمناء الأكاديمية المالية مي الهوشان، وعدد من قيادات وخبراء القطاع المالي بالمملكة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للأكاديمية مانع آل خمسان، أن البرنامج يهدف إلى تفعيل وتكثيف الرحلة المهنية للمديرين التنفيذيين في القطاع المالي من خلال إعدادهم لتحديات الغد، وتوقع المستقبل والاحتراز ضد المخاطر المحتملة في بيئة الأعمال، إضافة إلى تصور الوضع الأمثل لاستدامة المنظمة وازدهار أعمالها.

وبين أن برنامج «قادة المستقبل المالي 2024» تم تصميمه ليقوم بطرح منفرد باستخدام أساليب وأدوات تدريب مبتكرة ومتنوعة، بما يتوافق مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030، وسعيا للاستمرار في تطوير القيادات المستقبلية للقطاع المالي بالشراكة مع بيوت الخبرة الدولية المتميزة، وبمشاركة أفضل الخبراء في مجال تطوير القيادات.

وأفاد أن البرنامج تكون من أربع محاور رئيسية تتمثل في استشراف المستقبل، وقيادة المستقبل، والبناء والمشاركة، والتحول وتقديم المستقبل، بواقع 9 أيام تدريبية، و4 جلسات توجيه قيادي لكل مشارك، و4 جلسات للتجارب الآسرة، كما تضمن التركيز على التغيرات المتسارعة للقطاع المالي، واستشراف المستقبل وقيادته بهدف البناء والمشاركة لتقديم رؤية التحول للمستقبل، إلى جانب توظيف الإرشاد المهني وأفضل الممارسات والتجارب من خلال الاستفادة من الخبرات المتميزة وقصص النجاح في القطاع المالي.

ويأتي هذا البرنامج ضمن استراتيجية الأكاديمية المالية التي تهدف إلى بناء محفظة متنوعة من البرامج التدريبية والشهادات المهنية تتوافق مع توجهات القطاع المالي وتعزِّيز جاهزية الكوادر البشرية للأدوار الوظيفية، إلى جانب تعزيز العلاقات مع أصحاب المصلحة من خلال تشجيع الحلول المبتكرة التي تدعم تميز نمو القطاع المالي، والارتقاء بالقدرات والأدوات الداخلية لدعم التوجه الاستراتيجي، ونشر ثقافة التميز والتعلم المستمر، وضمان الاستدامة المالية.

برنامج قيادة المستقبل المالي:

صمم باستخدام أساليب وأدوات تدريب مبتكرة ومتنوعة.

يتوافق مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج رؤية 2030.

شراكة مع بيوت الخبرة الدولية المتميزة، وأفضل الخبراء في مجال تطوير القيادات.

التركيز على التغيرات المتسارعة للقطاع المالي، واستشراف المستقبل وقيادته.

توظيف الإرشاد المهني وأفضل الممارسات والتجارب والاستفادة من قصص النجاح.

4 محاور رئيسة للبرنامج:

استشراف المستقبل.

قيادة المستقبل.

البناء والمشاركة.

التحول وتقديم المستقبل.

تنفيذ البرنامج بواقع:

9 أيام تدريبية.

4 جلسات توجيه قيادي لكل مشارك.

4 جلسات للتجارب الآسرة

الأهداف: