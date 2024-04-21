شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية.. صعود المؤشر الرئيسى بنسبة 1.03% بختام جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.9 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.934 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 28623 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 35026 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 12213 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.72% ليغلق عند مستوى 6616 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 9407 نقطة.