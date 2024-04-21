شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب فى مصر اليوم الأحد 21 أبريل 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر جرام الذهب في منتصف تعاملات اليوم الأحد والتي تسجل مستويات 3260 جنيها للجرام من عيار 21 وقت صياغة هذه السطور بعد تسجيل مستويات 3250 جنيها بختام تعاملات أمس مع استمرار تذبذب حركة الذهب فى مصر.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3726 جنيها.

عيار 21 يسجل 3260 جنيها.

عيار 18 يسجل 2794 جنيها.

عيار 14 يسجل 2173 جنيها.

الجنيه الذهب 26080 جنيها.

سوق الذهب العالمي

خلال آخر 9 أسابيع من التداول لم ينخفض الذهب سوى لأسبوع واحد فقد، الأمر الذي يعكس قوة الطلب على المعدن النفيس والذي دفعه لتسجيل ارتفاع منذ بداية العام بنسبة 16% وارتفاع خلال شهر ابريل وحده بنسبة 7.1%.

وخلال الأسبوع الماضي سيطر التذبذب على حركة أسعار الذهب مع غياب البيانات الاقتصادية الهامة عن معظم فترات الأسبوع، وفي الوقت نفسه سيطر الحذر على المتداولين بسبب عدم الاستقرار الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط.

خلال بداية الأسبوع الماضي هاجمت إيران الكيان الصهيوني بعدد كبير من المسيرات والصواريخ، ولكن تأثير هذه الهجمات جاء محدود بشكل كبير بالإضافة إلى اعلان إيران أن ردها على التجاوزات الإسرائيلية قد انتهى.

