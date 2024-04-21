شكرا لقرائتكم خبر عن ابدأ تشارك فى النسخة الثالثة من المعرض الدولى للتعليم الفنى التكنولوجى..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، في النسخة الثالثة من المعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي "EDU – Tech"، وذلك تحت شعار «اصنع مستقبلك»، وبمشاركة أكثر من 200 خبير ومتخصص من خبراء التعليم الفني والتدريب من مختلف دول العالم .

وشارك أعضاء مبادرة " ابدأ " بعدد من الجلسات والورش النقاشية بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية والدولية بهدف الوصول لعدد من التوصيات لصالح تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني في مصر.

يأتي ذلك في إطار جهود مبادرة ابدأ نحو تعزيز سبل التعاون المستمر للاستثمار في العنصر البشري، وتطوير مؤسسات التعليم الفني والتدريب لمواكبة التطورات العالمية ومتطلبات وظائف المستقبل وفتح آفاق جديدة لسوق العمل المحلية والدولية فضلًا عن تحسين الصورة الذهنية وتغيير النظرة النمطية تجاه التعليم الفني والتقني لبناء الإنسان المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والوصول لرؤية مصر 2030.