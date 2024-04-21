شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 21-4-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 21-4-2024.

إيقاف تداول 9 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: حق اكتتاب شركة الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، وسيتي للتحاليل الطبية، ومجموعة عامر القابضة (عامر جروب)، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، والمنصورة للدواجن، ومطاحن وسط وغرب الدلتا، والقلعة للاستثمارات المالية، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار.



البورصة تربح 19 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.9 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.934 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 875.3 مليون ورقة مالية بقيمة 2.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 92.7 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.04% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.53%، والعرب على 6.42%، واستحوذت المؤسسات على 21.28% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.71%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 4.7 مليون جنيه، 168.7 مليون جنيه، 71.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 140.9 مليون جنيه، 831.1 ألف جنيه، 103.2 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 28623 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 35026 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 12213 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.72% ليغلق عند مستوى 6616 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 9407 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.10% ليغلق عند مستوى 7765 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 1569 نقطة.

وصعدت أسهم 112 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 36 شركة، ولم تتغير مستويات 54 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- مطاحن وسط وغرب الدلتا بسعر إغلاق 275.860 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.32%.

- القلعة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 3.580 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.16%.

- المنصورة للدواجن بسعر إغلاق 1.318 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.03%.

- نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية بسعر إغلاق 1.170 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.34%.

- السادس من أكتوبر للتنمية والاسثمار-سوديك بسعر إغلاق 52 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.22%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق اكتتاب شركة الصناعات الكيماوية المصرية-كيما بسعر إغلاق 2.490 جنيه بنسبة تراجع بلغت 23.85%.

- جولدن تكس للأصواف بسعر إغلاق 27.260 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.71%.

- القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بسعر إغلاق 23.440 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.52%.

- اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية بسعر إغلاق 45.120 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.07%.

- مطاحن ومخابز الإسكندرية بسعر إغلاق 24.420 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.32%.