شكرا لقرائتكم خبر عن تكثيف عمليات التنمية بمنطقة حقل ظهر و535 مليون دولار استثمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساهم ما تحقق في حقل غاز ظهر بالبحر المتوسط من شراكة ناجحة لقطاع البترول مع شركات عالمية كبرى ومتنوعة ساهم فى تقديم أداء قوى في منظومة إنتاج الغاز المصرى، وذلك بالتوازى مع مايشهده الاقتصاد المصرى من تحسن جاذب للاستثمارات الأجنبية، وهو ما يهيئ المناخ لضخ المزيد من الاستثمارات وتبنى المزيد من الخطط الطموحة.

وفى هذا الإطار يجرى العمل على الخطة الموضوعة خلال العام المالى الحالي 2023-2024 لتنفيذ عمليات التنمية لحقل ظهر للغاز الطبيعى، والتي تشمل حفر واكمال البئر ( ظهر -19 ) و تحقيق ظروف تشغيلية وفق المعايير الفنية العالمية مع الالتزام بأعلى معايير الأمن والسلامة وهو ما ساهم في عدم تسجيل اى ساعات عمل ضائعة او إصابات على الاطلاق خلال النصف الأول من العام .

وتستهدف الموازنة الاستثمارية الجديدة للعام المالى 2024-2025 الاستمرار في تكثيف عمليات التنمية بمنطقة حقل ظهر تطوير التسهيلات في محطة الإنتاج البرية التي تخدم الحقل وتنفيذ مشروع لرفع كفاءة تشغيلها وربطها مع الضواغط الخاصة بمحطة الجميل ببورسعيد بما يمثل حلاً من حلول التكامل للاستفادة القصوى من الأصول والبنية المتاحة .

وتتضمن الموازنة الاستثمارية الجديدة للعام المالى 2024-2025 استثمارات بنحو 535 مليون دولار لتنفيذ أنشطة تنمية الحقل وأعمال التشغيل .

