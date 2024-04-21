جازان تصدر أول شحنة مانجو إلى الأردن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت أولى شحنات مانجو جازان إلى الأردن، وذلك بتصدير أول براد يزن 24 طنا، بدعم من إمارة منطقة جازان وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، بالشراكة مع شركة جازان للطاقة والتنمية «جازادكو»، ومن خلال جمعية الرؤية التعاونية للتسويق الزراعي، وفقا للاتفاقية المبرمة مع الجانب الأردني قبل أشهر عدة، والتي تقضي بتصدير عدد من المنتجات الزراعية من منطقة جازان تشمل المانجو والبابايا والبطيخ.

وبدأت جمعية الرؤية تصدير أول براد من المانجو، فيما تستهدف تصدير أكثر من 30 برادا بشكل تدريجي بمعدل 24 طنا لكل براد.

وقد وقعت الجمعية عددا من العقود داخليا وخارجيا لتسويق 4,000 طن من المانجو الجازانية مع وزارة الزراعة الأردنية وعدد من منافذ البيع الكبرى في المملكة.

من جهتها اهتمت الجمعية بالشراكة مع شركة جازادكو بعمليات تنظيف وتعقيم وتغليف المنتج الزراعي (المانجو) وفق المواصفات العالمية من خلال مركز الخدمات التابع لها في المنطقة، حيث يعمل مركز الخدمات على تعقيم وتبخير وتنظيف المانجو الجازانية، بحيث تصدر المانجو بجودة عالية ومواصفات مميزة تواكب الحراك الزراعي الكبير الذي تشهده المملكة.

ويأتي ذلك ضمن جهود جمعية الرؤية في دعم المزارع المحلي بحصوله على السعر العادل وتصدير منتجاته لكبرى الأسواق بالمملكة ولعدد من الدول المجاورة.

في سياق متصل كثف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان استعداداته بالتعاون مع محافظة صبيا لإطلاق مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية 2024، الذي سيقام في المركز الحضاري بمحافظة صبيا الخميس المقبل.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة المهندس محمد آل عطيف، أن الفرع الوزارة يواصل جهوده بالتنسيق مع محافظة صبيا والإدارات المشاركات؛ لتحقيق النجاح المأمول لنسخة العام الحالي من المهرجان، لافتا إلى مشاركة 60 مزارعا يعرضون أجود أنواع المانجو الذي تشتهر منطقة جازان بزراعته، إلى جانب منتجات الفواكه الاستوائية من الباباي والتين والجوافة والموز والقشطة.