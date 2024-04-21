بدء الجولة الادخارية الثالثة لصكوك «صح» بعائد 5.59%

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت الجولة الادخارية الثالثة (أبريل) لصكوك «صح» الحكومية، وذلك من خلال القنوات الرقمية للمؤسسات المالية المعتمدة، بنسبة عائد 5.59%.

وتستمر فترة الاشتراك على مدار يومين، بداية من الأحد 21 أبريل 2024، وحتى الثالثة مساء الثلاثاء 23 أبريل 2024.

ويتاح الاشتراك عبر القنوات الرقمية للمؤسسات المالية المشاركة وهي: شركة الأهلي المالية، وشركة الجزيرة المالية، وشركة الإنماء للاستثمار، وشركة الأول للاستثمار، وشركة الراجحي المالية.

ويبلغ الحد الأدنى للاشتراك 1000 ريال (قيمة الصك الواحد)، والحد الأعلى 200 ألف ريال، وتكون فترة الادخار سنة واحدة بعائد ثابت، وتصرف الأرباح المستحقة بنهاية عمر الصك (تاريخ الاستحقاق)، والعوائد ستكون (مجزية)، حسب وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين.

ويعد صح (صكوك حكومية) أداة ادخارية آمنة، متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، لتمكين الأفراد من الادخار بمرونة وسهولة، خلال حساباتهم المصرفية الشخصية بخطوات بسيطة لمساعدتهم للوصول إلى استقرارهم وأمنهم المالي.

وسيسهم في تعزيز الثقافة المالية لدى الأفراد، ورفع معدل الادخار خلال زيادة نسبة الأفراد المدخرين.

ويستهدف تغيير سلوك الأفراد في المجتمع، بنقل المعرفة وزيادة الوعي وتعزيز الثقافة المالية، تماشيا مع رؤية المملكة 2030.

ويقتصر الطرح على السعوديين والسعوديات من الأفراد فقط ممن هم فوق عمر (18) سنة، مع ضرورة وجود حساب لدى إحدى المؤسسات المالية التي توفر هذه الصكوك.

ويأتي منتج «صح» الذي أطلقته وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين، ضمن مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي (أحد برامج رؤية المملكة 2030)، الهادفة إلى رفع معدلات الادخار بين الأفراد خلال تحفيزهم على استقطاع جزء من دخلهم بشكل دوري وتخصيصه للادخار، إضافة إلى زيادة المعروض من المنتجات الادخارية، وإثراء الثقافة المالية، والتوعوية بأهمية الادخار وفوائده للتخطيط لأهداف مستقبلية.

وكان منتج «صح» أقفل جولته الادخارية الثانية (مارس)، بإجمالي حجم تخصيص طلبات الادخار تراكميا للجولتين الأولى والثانية بمقدار 959 مليون ريال، وبلغ مجموع عدد الأفراد المدخرين للجولتين أكثر من 37 ألف مدخر.

وبلغ عائد منتج «صح» في مارس 5.63%، يستحق بعد مرور عام في مارس 2025.

الجولة الادخارية الثالثة (أبريل) لصكوك «صح»