شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة الأمريكية تطلق شهر " الأعمال الصغيرة " اعتبارا من 1 مايو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق غرفة التجارة الأمريكية في الأول من مايو 2024 شهر الأعمال الصغيرة جنبًا إلى جنب مع خبراء الأعمال ورجال الأعمال الذين سيشاركون الأفكار والنصائح القابلة للتنفيذ للشركات الصغيرة التي تتطلع إلى تسريع النمو وتوسيع نطاق عملياتها، بهدف التعلم العميق والتواصل الشخصي.

وذكرت الغرفة الأمريكية على موقعها الرسمي، أن الحضور شخصيًا في مقر غرفة التجارة الأمريكية في واشنطن العاصمة لتناول غداء وساعة للتواصل في الساعة 11:00 صباحًا، بالإضافة إلى جلسات تصوير مجانية على سطح الفندق المطل على البيت الأبيض.

أضافت الغرفة انه يمكن للضيوف أيضًا المشاركة شخصيًا في جلسات التوجيه الفردية مع أصحاب الأعمال المتمرسين الذين يشاركون نصائح عملية حول المعرفة الأساسية للأعمال الصغيرة، بما في ذلك:ضبط فكرة عملك، العثور على عميلك، توظيف وإدارة الفريق، نصائح للشركات الناشئة الجديدة.

وسيتم تنظيم حلقات نقاشية تركز على، استراتيجيات عملية لاستخدام الذكاء الاصطناعي لتبسيط العمليات وخفض التكاليف، واتجاهات التسويق التي تدعمها العلامات التجارية الكبرى والتي يمكن لكل شركة صغيرة الاستفادة منها، علاوة على استراتيجيات نمو مثبتة من الشركات الصغيرة التي قامت ببناء أعمال تجارية ناجحة للغاية من الألف إلى الياء، وأحدث المبادرات السياسية التي يمكن أن تؤثر على عملك