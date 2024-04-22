شكرا لقرائتكم خبر عن التفاصيل الكاملة لزراعة 5 آلاف فدان قطن قصير التيلة شرق العوينات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الخطوات التنفيذية لزراعة نحو 5 آلاف فدان من الأقطان قصيرة التيلة وفائقة الجودة شرق العوينات، بعد الانتهاء من فترات التجريب، وثبات إنتاجية الفدان الواحد بما يتراوح من 8 إلى 10 قنطار كحد أدني في أراضى شرق العوينات منها نحو 1000 فدان قطاع خاص.

أشار الدكتور أحمد شاكر، رئيس القابضة للقطن والغزل والنسيج، أن القابضة تولي ملف زراعة الأقطان القصيرة أهمية بالغة من خلال تمويل شركة مصر لحليج الأقطان للمشروع وبالشراكة مع العديد من الجهات؛ بهدف توفير تلك النوعية الجيدة جدا من الأقطان للمصانع الوطنية كبديل عن الاستيراد، لافتا أن تحقيق الاكتفاء الذاتي يتطلب زيادة المساحات المزروعة من تلك النوعية من الأقطان لأكثر من نصف مليون فدان تزامنا مع الوصول بمعدلات الإنتاجية للمعدلات العالمية

أضاف شاكر انه تم اتخاذ كافة الاجرءات؛ لزراعة الاقطان شرق العوينات وبدعم كبير من الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الاعمال العام وبالتنسيق مع وزارة الزراعة وجهاز مشروهعات الخدمة الوطنية .

وكشفت مصادر لـ" الخليج 365" أنه تم استلام نحو 5 آلاف فدان، وجار إعدادها للزراعة بالفعل، حيث من المتوقع بنهاية الشهر الجارى ومطلع الشهر المقبل البدء في الزراعة، تحت إشراف الخبير العالمى في زراعة الأقطان في المناطق الحراوية الدكتور سعيد عبد التواب، ولا سيما بعد انتهاء الفترة الحارة الحالية وفترة العواصف التي تؤثر على زراعة تلك النوعية من الأقطان .

وتتضمن خطة الدولة زراعة 150 ألف فدان من القطن قصير التيلة شرق العوينات وفى توشكى وفي بعض مناطق الضبعة وزيادتها ل 600 ألف فدان خلال السنوات المقبلة، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع البدء بزراعة 5 ألاف فدان خلال العام الجارى.