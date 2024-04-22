شكرا لقرائتكم خبر عن 140 ألف طن سنويا.. مصنع السويس لمشتقات الميثانول بميناء دمياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخدم منتجات مشروع مصنع السويس لمشتقات الميثانول بميناء دمياط العديد من صناعات اللدائن والإنشاءات ستوفر جانباً كبيراً من احتياجات السوق المحلى الذى يشهد مشروعات تنموية غير مسبوقة فى كافة مناحى الجمهورية ويعد المشروع نموذجاً للتكامل بين شركات البتروكيماويات (إيكم وأبوقير للأسمدة وتكنولوجيا الأخشاب والإيثانول الحيوى والبتروكيماويات المصرية وموبكو وميثانكس مصر)، فيما تشارك شركات إنبى كاستشارى وصان مصر كقائد لتحالف المقاول العام وبترجت كمصنّع محلى وفيما يلى أهم المعلومات المتعلقة بالمشروع وكانت كالتالى:

1-تقوم بتنفيذه حالياً شركة السويس لمشتقات الميثانول لإنتاج البتروكيماويات المتخصصة .

2-يعتبر نموذجاً يحتذى به من حيث التكامل بين الشركات التي تساهم فيها الدولة ممثلة في قطاع البترول وقطاع الاستثمار والقطاع الخاص.

3- يضم هيكل المساهمين فى المشروع الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بنسبة 46%، بنك الاستثمار القومي 26%، شركة مصر للتأمين 6%، شركة مصر لتأمينات الحياة 4%، البنك الأهلي المصري 3%، بنك ناصر الاجتماعي 3%، الاكتتاب العام 12%.

4-يهدف المشروع إلى إنتاج مشتقات مادة الفورمالدهيد اعتماداً على حوالى 45 ألف طن سنوياً من مادة الميثانول المنتجة بشركة ميثانكس مصر، و48 ألف طن سنوياً من مادة اليوريا المنتجة بشركة موبكو، ومادة الصودا الكاوية المنتجة بشركة البتروكيماويات المصرية، بالإضافة إلى حمض الكبريتيك المنتج بالسوق المحلى، ومادة النافتالين المستوردة، وذلك لتلبية جزء من الطلب المحلي مع إمكانية تصدير الفائض.

5-تبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع الجارى تنفيذه 140 ألف طن سنوياً مقسمة إلى 21 ألف طن سنوياً من اليوريا فورمالدهيد السائلة تركيز 85% والتي تُستخدم كمانع للتعجن لسماد اليوريا، و66 ألف طن سنوياً من راتنجات اليوريا فورمالدهيد السائلة التي تُستخدم كمادة لاصقة وغراء في صناعة الأثاث والألواح الخشبية وأخشاب الـ MDF، و 53 ألف طن سنوياً من النفتالين فورمالدهيد المسلفن المستخدم في تحسين خصائص الخرسانة الجاهزة. بالإضافة إلى إمكانية إنتاج راتنجات اليوريا فورمالدهيد المتخصصة بطاقة تصل إلى 42 ألف طن سنوياً والتي تستخدم كمواد لاصقة في تطبيقات العزل الحراري وصناعة الصوف الصخري، وكمواد لاصقة ذات قوة تحمل ومقاومة للظروف البيئية الخارجية عالية في صناعة ألواح الـMDF.

6-يقام المشروع على أرض الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بميناء دمياط بمساحة 100 ألف م2، باستثمارات حوالي 120 مليون دولار، حيث نجحت الشركة في الانتهاء من إجراءات اكتمال رأس المال بالكامل للمشروع، وبذلك تصبح التكلفة الاستثمارية للمشروع متاحة بالكامل.

7-قد استطاعت خلال عام 2023 من تحقيق وفر يقدر بحوالي 650 مليون جنيه، مما أدى إلى الحفاظ على التكلفة الاستثمارية الكلية للمشروع عند 120 مليون دولار أمريكي دون أي زيادة، بالرغم من الظروف الاقتصادية وزيادة أسعار بعض المواد الخام لأكثر من 7 أضعاف عن مثيلاتها في 2020 (مثل الحديد)، فضلاً عن الزيادة المفرطة في تكلفة اللوجستيات مثل الشحن والتفريغ والتأمين على المعدات والزيادة الكبيرة في تكلفة الإقراض، وذلك نتيجة الجهود التي بذلتها الشركة في الهندسة القيمية للمشروع (value engineering)، ونتيجة المفاوضات الناجحة مع المقاولين والأطراف المعنية والبنوك المقرضة للمشروع.

8-تم الانتهاء من تصنيع كامل وحدة الفورمالدهيد واليوريا فورمالدهيد تركيز 85% قبل موعد انتهائها بشهرين، علماً بأن هذه الوحدة تمثل حوالي 30% من معدات المشروع الكلية، فضلاً عن كونها الركيزة الأساسية لوحدات الإنتاج، وتم وصول الشحنات الخاصة بها إلى موقع المشروع بدمياط تمهيداً للتركيب ، كما تم إصدار معظم أوامر الشراء لمعدات المشروع، فضلا عن الانتهاء من تصنيع معظم خزانات المشروع بكل من ورش شركة صان مصر بالسويس وورش شركة البتروكيماويات المصرية بالأسكندرية وورش بعض شركات القطاع الخاص، وتم البدء في أعمال تصنيع الخزانات الكبيرة بالموقع ، كما تم الانتهاء من تنفيذ جميع المرافق اللازمة لتشغيل المصنع، والتي تم تنفيذها بالتعاون مع هيئة ميناء دمياط، مما سيؤدي إلى وفر في الوقت والتكلفة للمرافق المستخدمة أثناء فترة الإنشاءات الحالية.



