شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: برنامج الطروحات يستهدف حصلية تتراوح بين مليار و1.5 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه من المتوقع وصول معدل النمو الاقتصادى إلى 3% من العام المالى الحالي، و4.2% خلال العام المالى القادم 24/2025 .

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد خلال كلمتها خلال ندوة مجموعة بورصة لندن في جلستها الثانية، أن برنامج الطروحات الحكومية للعام الحالى 2024 ، يستهدف تحقيق حصيلة تتراوح بين 1 مليار دولار إلى 1.5 مليار دولار من البرنامج بنهاية 2024، من عدة شركات بالإضافة إلى طروحات صندوق مصر السيادي.

وأضافت وزيرة التخطيط ان الحكومة رشدت الإنفاق الاستثماري بنسبة 20% فى العام المالى الحالى، مع إعطاء أولوية للمشروعات ذات معدلات تنفيذ تجاوزت 70%، مع إعطاء دفعة للاستثمارات الموجهة لقطاعات التنمية البشرية كالتعليم والصحة بنسبة 60% و50% بهدف تحسين جودة حياة المواطنين.

مؤكده عزم الحكومة على مواصلة إجراءات الترشيد في خطة العام المالي القادم عن طريق وضع سقف لحجم الاستثمارات العامة الموجهة لمشروعات البنية التحتية والعمل علي تخفيضها للحد من السيولة النقدية فى السوق وبالتالي السيطرة على التضخم.

وأشارت إلى سعى الحكومة لضخ استثمارات بحدود 800 مليار جنيه في 2023/2024، ولن تتجاوز الاستثمارات العامة في العام المالي المقبل تريليون جنيه كسقف لإعطاء فرصة للقطاع الخاص ليصل الاستثمار الخاص إلى 50% من الاستثمار الكلي مقابل 40% العام الجاري.