شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار 10 أصناف فاكهة بسوق العبور.. الجوافة من 9 لـ17 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استقرت اليوم الاثنين 22-4-2024، أسعار الفاكهة في سوق العبور، حيث تراوح سعر الجوافة من 9 لـ 17 جنيها والبرتقال أبو سرة من سعر من 11 إلى سعر 19 جنيها.. تعرف على أسعار 10 أصناف فاكهة في السوق .
برتقال صيفى من سعر 4.5 إلى 7.5 جنيه.
يوسفى من سعر 3.5 إلى 12 جنيها .
عنب مستورد بـ120 جنيها.
تفاح أمريكى إيطالى (كرتونة 20 كيلو) من 60 لـ100 جنيه
جوافة من 9 لـ17 جنيها .
رمان من 10 لـ 20 جنيها.
فراوله من 7 لـ 11 جنيها.
كانتلوب من 10 لـ 18 جنيها.
بطيخ 2 (6 : 8 كيلو) من 42 لـ 56 جنيها.
خوخ بلدى عريشي من 10 لـ 24 جنيها.
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