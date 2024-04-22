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أسعار 10 أصناف فاكهة بسوق العبور.. الجوافة من 9 لـ17 جنيها

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القاهرة - سامية سيد - استقرت اليوم الاثنين 22-4-2024، أسعار الفاكهة في سوق العبور، حيث تراوح سعر الجوافة من 9 لـ 17 جنيها والبرتقال أبو سرة من سعر من 11 إلى سعر 19 جنيها..  تعرف على أسعار 10 أصناف فاكهة  في السوق .


برتقال صيفى من سعر  4.5 إلى  7.5 جنيه.
يوسفى من سعر  3.5 إلى  12 جنيها .
عنب مستورد بـ120 جنيها.
تفاح أمريكى إيطالى (كرتونة 20 كيلو) من  60 لـ100 جنيه
جوافة من 9 لـ17 جنيها .

رمان من 10 لـ 20 جنيها.

فراوله من 7 لـ 11 جنيها.
كانتلوب من 10 لـ 18 جنيها.
بطيخ 2 (6 : 8 كيلو) من 42 لـ 56 جنيها.
خوخ بلدى عريشي من 10 لـ 24 جنيها.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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