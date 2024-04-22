شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار 10 أصناف فاكهة بسوق العبور.. الجوافة من 9 لـ17 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت اليوم الاثنين 22-4-2024، أسعار الفاكهة في سوق العبور، حيث تراوح سعر الجوافة من 9 لـ 17 جنيها والبرتقال أبو سرة من سعر من 11 إلى سعر 19 جنيها.. تعرف على أسعار 10 أصناف فاكهة في السوق .



برتقال صيفى من سعر 4.5 إلى 7.5 جنيه.

يوسفى من سعر 3.5 إلى 12 جنيها .

عنب مستورد بـ120 جنيها.

تفاح أمريكى إيطالى (كرتونة 20 كيلو) من 60 لـ100 جنيه

جوافة من 9 لـ17 جنيها .

رمان من 10 لـ 20 جنيها.

فراوله من 7 لـ 11 جنيها.

كانتلوب من 10 لـ 18 جنيها.

بطيخ 2 (6 : 8 كيلو) من 42 لـ 56 جنيها.

خوخ بلدى عريشي من 10 لـ 24 جنيها.