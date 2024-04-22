شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب تراجع معدل البطالة فى مصر الربع الأخير لعام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت نتائج بحث القوى العاملة للربع الرابع "أكتوبر – ديسمبر" لعام 2023، أسباب تراجع معدل البطالة لمستوى 6.9% من إجمالي قوة العمل بانخفاض 0.2% عن الربع السابق، حيث سجل تقدير حجم قوة العمل 31.101 مليون فرد، بينما كانت 31.956 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة تراجع بلغت 2.7%.



وأرجعت نتائج البحث الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هذا التراجع إلى انخفاض أعداد المشتغلين بنحو 751 ألف مشتغل خلال الربع الحالي عن الربع السابق، بالإضافة إلى انخفاض المتعطلين بنحو 104 آلاف متعطل، مما أدى إلى انخفاض قوة العمل بنحو 855 ألف فرد.



وبلغت قوة العمل في الحضر 13.599 مليون فرد بينما بلغت في الريف 17.502 مليون فرد، أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل 25.474 مليون فرد للذكور بينما بلغت للإناث 5.627 مليون فرد .

وسجل مـعدل البطالة بين الذكـور 4.6% من إجمالي الذكور في قوة العمل في خلال الربع الحالي، بينما كانت 4.8% في الربع السابق، مقابل 4.7% في الربع المماثل من العام السابق، كما بلغ معدل البطالة بين الإناث 17.7% من إجمالي الإناث في قوة العمل في الربع الحالي، بينما كان 17.2% في الربع السابق مقابل 19.3% في الربع المماثل من العام السابق.