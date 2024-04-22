شكرا لقرائتكم خبر عن "رجال الأعمال" تنظم مؤتمرًا عن الاستثمار الصناعي والتصدير يوم 13 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم جمعية رجال الأعمال المصريين، مؤتمر المثلث الذهبي لدعم الاقتصاد المصري بعنوان: "الاستثمار...الصناعة...التصدير" تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وذلك يوم الإثنين 13 مايو المقبل، ويستهدف المؤتمر مساندة الدولة في الوصول إلى النمو الاقتصادي المستدامة من خلال التركيز على 3 محاور رئيسية مرتبطة معا وهي الصناعة والاستثمار والتصدير ولذلك سمي بمؤتمر المثلث الذهبي.

ويشارك في المؤتمر متحدثين من الهيئات الحكومية ذات الصلة والخبراء والمتخصصين ورجال الأعمال والمستثمرين الأجانب والمصريين ممن لديهم قصص نجاح وتجارب في النمو وتجاوز التحديات، وسنعمل على دعم هذه المحاور في إطار من الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص بإصدار حزمة من التوصيات ومتابعة تنفيذها للوصول إلى نتائج جيدة تحقق استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة.

ويتضمن المؤتمر 3 جلسات نقاشية؛ الأولى تختص ببيئة الاستثمار الصناعي ولها محاور رئيسية تصب في صالح استدامة الاقتصاد مثل رفع القدرة التنافسية ودور تكنولوجيا الجيل الرابع في تطوير الصناعة المحلية للخروج إلى العالمية، وآليات تفعيل التشريعات الخاصة بتطوير الصناعة ومنها قانون الصناعة الموحد وقانون تفضيل المنتج المحلي.

الجلسة النقاشية الثانية عن الاستثمار المباشر وغير المباشر ودوره في رفع معدلات النمو الصناعي وتناقش في عدة محاور دور المناطق الاقتصادية الخاصة في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، والجلسة الثالثة تناقش مع الخبراء المعنيين تطوير القدرات التصديرية للصناعة المصرية والخروج بها إلى أسواق جديدة من خلال الآليات الواجب توافرها لفتح أسواق تصديرية جديدة ودور مكاتب التمثيل التجاري في الترويج إلى جانب دور المجالس التصديرية وقدرتها على مساندة المصدرين لاختراق أسواق جديدة بالإضافة إلى استعراض خريطة المعارض والدراسات التسويقية.