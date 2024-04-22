شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية.. مبيعات محلية وعربية بمنتصف التعاملات بتداولات تجاوزت 700مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات تجاوزت 700 مليون جنيه خلال ساعتين.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 28465 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.88% ليصل إلى مستوى 34716 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.02% ليصل إلى مستوى 12137 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 6606 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 9368 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 2.68% ليصل إلى مستوى 7973 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: سيتي للتحاليل الطبية، وأم بي للهندسة، والمصرية للمنتجعات السياحية.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركتي أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، ورواد السياحة-الرواد عدد 498.5 ألف سهم، 3 آلاف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي 4580 سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والمهندس للتأمين، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 1.5 مليون سهم، 900 ألف سهم، على التوالي.

في سياق متصل أعلنت شركة مصر بني سويف للأسمنت، عن توقيع اتفاقية تسوية مع الشركة العربية السويسرية للهندسة-أسيك، مقابل سداد مبلغ وقدره 260 مليون جنيه، وتتضمن اتفاق التسوية استلام "مصر بني سويف للأسمنت" مخزون قطع الغيار محل النزاع، بالإضافة إلى تنازل الشركة العربية السويسرية للهندسة-أسيك عن كامل حكم التحكيم، وهذا المبلغ يشمل كافة المستحقات والغرامات وقطع الغيار ومصاريف التحكيم والفوائد.

في سياق منفصل أعلنت الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة، عن موافقة مجلس الإدارة على تقرير مجلس الإدارة بزيادة رأس المال المصدر من 100.5 مليون جنيه إلى 200.5 مليون جنيه، وتم تكليف شركة ركويزا للاستشارات المالية لإعداد دراسة جدوى اقتصادية، وتوجيه الزيادة لإنشاء وتجهيز فصول التعليم الدولي (أمريكي).