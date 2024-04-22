شكرا لقرائتكم خبر عن الأهرام العقارية تطلق نسختها الثانية من التطوير بطرح مجتمعات مزدهرة لأول مرة فى القاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - التصميمات الأسبانية التي تطرحها الأهرام في أولي مشروعاتها بالنسخة الثانية حصرية علي العملاء

- الأهرام العقارية تقدم صروح بمفهوم جديد للسكن والاستثمار في مصر بتحقيقها للمعادلة الصعبة بالنسخة الثانية

أعلنت شركة الأهرام العقارية الرائدة في التطوير العقاري بالقاهرة الجديدة، إطلاق نسختها الثانية من التطوير فى خطوة ستحدث نقلة كبيرة للسوق العقاري، خاصة وأن هذه النسخة تشتمل على مفاهيم جديدة للبناء والسكن والاستثمار تلبي احتياجات العملاء وتحقق أحلامهم وطموحاتهم.

وقال المهندس محمد طاهر رئيس مجلس إدارة مجموعة نايل والأهرام للتطوير العقاري، إن نسخة التطوير في الأهرام العقارية ستقدم "مجتمعات مزدهرة" بمعايير جديدة تجمع كل مميزات "الكمباوند" بأنظمة مالية مرنة تسمح لكل الفئات الشراء فيها، كما تشمل النسخة خططًا لإحداث طفرة بكل الإدارات لتصل إلى المستوي الذي يناسب منتجاتها العقارية الفريدة التي ستقدمها للعملاء.

وأضاف طاهر: سنقدم "Thriving communities”، واخترنا طراز البناء الأسباني لنصنع علامة معمارية فاخرة لم تشهدها القاهرة الجديدة، ونقلنا من خلالها تجربة الواجهات الأنيقة في مباني مدريد إلي واجهات أول مشروعاتنا من هذه المجتمعات، لتصبح صروح معمارية مبهرة ستكون حصرية علي العملاء لأننا لن نكررها في أي مشروع آخر.

من جانبه أكد محمود طاهر الرئيس التنفيذي لمجموعة نايل والأهرام للتطوير العقاري، أن الأهرام العقارية أصبحت عنوان وعلامة بارزة على قوة الانجاز فى القاهرة الجديدة، وهذه النسخة من التطوير تتوسع لاستيعاب طموحات العملاء وتنوع احتياجاتهم.

وقال محمود طاهر: "مشروعاتنا الجديدة تضمن للعميل تجربة سكن فى مجتمع متماسك بطراز معماري يراعي الأناقة مع التفرد في المواصفات الجمالية الحديثة، وهي معادلة تحقق تجربة سكن فريدة لن يجدها العملاء إلا في مشروعات الأهرام العقارية.

وقال محمد عبد الفتاح رئيس القطاع التجاري، إن النسخة الثانية من التطوير في الأهرام العقارية، سيصحبه تطوير مماثل في منهج الشركة بكل القطاعات، بشكل يقدم مزيد من الاحترافية في التعامل مع الجمهور الذي تستهدفه نوعية المشروعات الجديدة التي ستقدمها الأهرام الفترة المقبلة، مؤكدا : " النسخة الثانية ستقدم حلول تناسب كل الفئات، بل هي نسخة تناسب احتياجات المستقبل".