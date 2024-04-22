شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار النفط فى التعاملات الآسيوية وخام برنت يسجل 86.75 دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار النفط عند افتتاح التعاملات الآسيوية اليوم متأثرة بتجدد التركيز على أساسيات السوق.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 54 سنتا بما يعادل 0.6 % إلى 86.75 دولار للبرميل وانخفض عقد أقرب استحقاق لشهر مايو لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي والذي ينتهي اليوم 12 سنتا إلى 83.02 دولار للبرميل، وانخفض عقد يونيو الأكثر نشاطا 47 سنتا أو 0.6 % إلى 81.75 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وفي الأسبوع الماضي، تكبّد الخامان القياسيان أكبر خسارة أسبوعية لهما منذ فبراير بعد أن قللت إيران من أهمية تقارير عن ضربة جوية إسرائيلية مفترضة على أراضيها وتراجعت الأسعار بفعل هذه الأنباء بعد أن ارتفعت في البداية بأكثر من 3 دولارات للبرميل.

وقال محللون في بنك (إيه.إن.زد) في مذكرة إن التقلبات في الشرق الأوسط ستبقي أسواق النفط "غير مستقرة".



