شكرا لقرائتكم خبر عن سامح الترجمان: الحكومة دعمت سوق التعدين بتشريعات ساهمت في جذب الاستثمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سامح الترجمان رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، إن جهود الدولة المصرية قدمت في مجال التعدين تشريعات مهمة ساعدت دخول استثمارات في قطاع التعدين، كما تم خلق بنية تشريعية ساعدت في اطلاق صندوق الذهب وكذلك البنية الأساسية لآليات الدفع ساعد في تقديم الخدمات للمستثمرين في قطاع الذهب.

وأشار خلال المؤتمر الصحفي الأول لمجلس الذهب العالمي، إن تطوير منظومة تداول الذهب في مصر يساهم في دمج المنظومة المصرية مع العالم من أجل استخدام الذهب كأداة مالية، مشيرا إلي أنها خطوة لدمج مصر في الاقتصاد العالمي وهو ما يعطي مصر فرصة لجذب استثمارات جديدة والمساهمة في تخفيف الضغط على العملة المصرية.

وذكر "الترجمان"، أن الذهب لعب دورا كبيرا في مصر للحفاظ على القيمة والثروة الخاصة بالمصريين خلال السنوات الماضية، لافتاً إلى أن الذهب له دور تاريخي منذ أيام الفراعنة لذا كان من المهم أن نبدأ مع مجلس الذهب العالمي كمنظمة هي الأبرز في العالم من أجل تطوير السوق في مصر.

وشدد على أن مجلس الذهب العالمى يدرك أهمية مصر فى سوق الذهب العالمى وقد حقتت مصر نجاحات كبيرة بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية وقد نجح السوق المصرى فى جذب الكثير من روؤس الأموال خلال أقل من عام، لافتاً إلي أن شركات الدفع المالي والبنك المركزي والرقابة المالية وكافة الجهات داعمة لتطوير هذا السوق في مصر.

وأشار الترجمان إلى أن مجلس الذهب العالمى يهدف لإقامة منظومة للذهب على مستوى العالم ومساعدة الدول فى تطوير أسواق الذهب ودمجها مع الأسواق العالمية وقد حدث بالفعل الكثير من النجاحات فى تركيا والهند وبعض دول اسيا وكذلك على المستوى الإقليمي، وتعتبر مصر سوق واعدة فى أفريقيا فى صناعة الذهب.